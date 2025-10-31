Detenido sujeto vinculado a homicidio en San Pedro de la Paz

Un hombre de 33 años fue detenido por su presunta participación en un homicidio registrado el pasado 14 de septiembre en el sector de San Pedro de la Costa, en la comuna de San Pedro de la Paz. Este hecho se enmarca en la ola de asesinatos que afectó a la Provincia de Concepción durante julio y septiembre.

"El imputado se dirige en un vehículo hasta el domicilio de la víctima donde lo llama a la puerta y una vez que sale le dispara siete veces a corta distancia, muriendo después en el SAR Candelaria algunos minutos después", informó el fiscal Felipe Calabrano, que también reveló que la víctima, de 35 años, "había salido de prisión meses antes. El imputado, entendemos que también tiene antecedentes policiales -receptación de vehículos- y tiene varios antecedentes como adolescente".

El detenido fue formalizado por el delito de homicidio. El Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz decretó la prisión preventiva, otorgando un plazo de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación de los hechos.