Sigue en Concepción la "tortuosa espera" por el fin de las obras en la Plaza Perú

Sigue la incertidumbre de si la empresa a cargo de terminar las obras en la Plaza Perú de Concepción cumplirá con el plazo comprometido, tras una cuarta extensión.

Durante las últimas horas, los trabajadores se encontraban de brazos caídos por el adeudamiento de sus sueldos, además de la falta de insumos. Esta Plaza -uno de los puntos bohemios del Gran Concepción- debió haber sido entregada antes de que comenzara el invierno. Sin embargo, aún no ocurre y el alcalde Héctor Muñoz habla de una "tortuosa espera".

La fecha límite es "dentro de 10 u 11 días, y (...) la parte técnica nos dio la carta Gantt de que deberían terminar. Hay un retraso con unas baldosas negras, que es parte de las cosas que podemos solucionar... Podemos hacer alguna recepción para abrir la plaza", señaló el jefe comunal.