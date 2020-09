Van Rysselberghe llamó a terminar con la "barbarie terrorista en Arauco" tras quema y asesinato en Cañete

Duras reacciones políticas han surgido luego de que en la madrugada un joven de 21 años fue asesinado a tiros en Cañete, en la Región del Biobío, presuntamente por un grupo de individuos que previamente había protagonizado ataques incendiarios en la misma comuna.

Según la información preliminar de Carabineros, una quema de tres cabañas ocurrió pasada la medianoche en un camino interior del sector Laguna Grande Lloncao, cometida por tres individuos encapuchados que portaban armamento de fuego corto y largo.

Posteriormente, en el sector del Puente Colgante de la misma comuna, había un vehículo con tres ocupantes en su interior quienes, según declararon, se encontraban en el lugar compartiendo unas cervezas; en ese momento los atacantes les dispararon e hirieron al joven Moisés Orellana Pavez en la cabeza, quien falleció luego en el Hospital de Cañete.

El Gobierno vincula ambos hechos ya que presuntamente los autores de los disparos fueron los integrantes del grupo que perpetró el ataque incendiario previo y que en su huida, en dos autos que robaron en las cabañas -los que después abandonaron y quemaron-, se encontraron con el vehículo detenido.

"Este grupo venía de asaltar tres cabañas, de sacar familias de sus casas (...) Hay grupos organizados, tenemos que darnos cuenta que hay grupos que lo que quieren es instaurar una medida de terror, porque eso aterroriza a las personas", en circunstancias de que "la gran mayoría de las personas que viven ahí son pacíficas", afirmó el ministro del Interior, Víctor Pérez.

Frente a estos hechos, la senadora por el Biobío y timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, lamentó la muerte de esta persona y emplazó a terminar "con la barbarie terrorista en la Provincia de Arauco", de la cual forma parte Cañete, se lee en un comunicado difundido por la tienda gremialista; "hace mucho rato se acabó la paz en Arauco", aseguró.

Además, pidió al Congreso acelerar la tramitación de proyectos de ley vinculados a la seguridad pública, como la Ley de Inteligencia, haciendo un enfático llamamiento a la oposición, a la que acusó "doble estándar para condenar la violencia".

"Hay que hacer un llamado a los parlamentarios de izquierda que destrabemos las leyes que están en el Congreso; acá lo que sucede es que en la zona todo el mundo sabe quiénes son los que andan encapuchados, pero no se pueden tomar detenidos porque las pruebas de inteligencia no sirven en los juicios. Esto es inaceptable y hay que calificarlo como lo que es, bandas terroristas que usan la violencia, y por lo tanto tiene que parar el doble discurso: no puede ser que estén parando las leyes que entregan herramientas a Carabineros y a las Fiscalía", planteó la legisladora.

Por los hechos ocurridos en Cañete el Gobierno en el Biobío presentó dos querellas. Una por el delito de homicidio de Moisés Orellana (21) y otra por el delito de incendio en carácter de terrorista y robo con intimidación. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) September 8, 2020

SENADOR HARBOE VE "PELIGROSO" AVALAR PRIMERA TESIS POLICIAL

Por su parte, el senador PPD Felipe Harboe, también representante por el Biobío, exhortó que "el Gobierno tiene que hacerse cargo de uan vez que por todas de las condiciones de inseguridad en que vive la gente. Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto".

Pero respecto al homicidio del joven, "tiene que investigarse", dijo, apuntando una cierta desconfianza para con las primeras hipótesis policiales: "Yo creo que es tremendamente peligroso avalar por de pronto la información que viene inmediatamente de la policía; la experiencia nos ha demostrado que no siempre la información inicial es la que termina siendo la realidad".

Si bien preliminarmente vincula ambos hechos, el Gobierno presentó dos querellas separadas, una por el delito de incendio con carácter terrorista por la quema de las cabañas, y otra por el homicidio de Moisés Orellana.

No obstante, en el texto de la segunda acusa que "momentos antes se había verificado un robo y quema de tres inmuebles en el sector de Lloncao, pudiéndose presumir que los autores de los disparos son los mismos que los de estos hechos".

GOBIERNO PRESENTA COMITÉ WALLMAPU Y BUSCA RECONOCER "DEUDA PENDIENTE"

En paralelo, en La Moneda el Gobierno presentó el comité interministerial Wallmapu, que se reunirá todos los martes y será liderado por el Presidente Sebastián Piñera, y en el que participarán los ministros del Interior, de Justicia, de Obras Públicas y de Desarrollo Social.

La instancia, que tendrá relevancia máxima para el Ejecutivo, busca recoger algunos puntos planteados en el Plan Impulso Araucanía, avanzar en materia de reparación a víctimas de la violencia rural, en diversidad cultural de pueblos orginarios, relevar la medicina ancestral y en el desarrollo de la Región de La Araucanía y de la Provincia de Arauco.

La titular de Desarrollo Social, Karla Rubilar, explicó que "el esfuerzo de este comité -que tiene el mismo rango que el comité covid, por lo tanto tiene la misma relevancia-, es dar una señal clara al respecto de que los compromisos que hemos asumido como Gobierno, en materia de diálogo, de reconocimiento y valoración, y de desarrollo e impulso de la región y la provincia, y deben verse materializados antes de que termine el mandato del Presidente".

Asimismo, se trata de un "esfuerzo de dar una señal clara a la ciudadanía de que tenemos claro que aquí hay una deuda pendiente".

Desde hoy, cada martes se realizará #ComitéWallmapu, interministerial y permanente, q busca el desarrollo, el diálogo, la paz y el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, como parte del profundo interés del Gob del Pdte @sebastianpinera de avanzar en la deuda pendiente pic.twitter.com/UVUhASxilo — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) September 8, 2020

Rubilar también participará este miércoles, en representación del Gobierno, en un encuentro en Carahue (Araucanía), al que convocó el consejo de lonkos y machis a los distintos poderes del Estado.

Por el Poder Judicial estará el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Carlos Gutiérrez; mientras que siguen pendientes la confirmación de los representantes del Congreso, ya que la jefa del Senado, Adriana Muñoz, no asistirá y aún no está claro si designará un delegado, en tanto que su par de la Cámara Baja, Diego Paulsen, está a la espera del examen PCR dsu e chofer. Como garante fue invitado el INDH.