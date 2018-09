Lagos Weber: "Evo Morales ya no es más un interlocutor válido"

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), se reunió este jueves con el canciller Roberto Ampuero en la antesala del fallo de la Corte de La Haya sobre la demanda marítima boliviana, tras lo cual aseguró que el presidente Evo Morales "no es más un interlocutor válido".

Canciller @robertoampuero se reunió con el senador de la Comisión de https://t.co/s3Rg0vNPtz., Ricardo @lagosweber. Abordaron reciente viaje a Asia del ministro y próximo fallo de La Haya ante demanda de #Bolivia. pic.twitter.com/7zx6B2Pa85 — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) 20 de septiembre de 2018

El parlamentario aseguró que cualquiera sea el fallo del próximo 1 de octubre, Chile no cederá centímetro de su soberanía y que se seguirá negociando con Bolivia pero no con Evo Morales porque no es un interlocutor válido.

"Que el presidente Evo Morales reconozca públicamente que la Corte Internacional de Justicia, a la cual él recurrió porque así lo quiso, no le encontró razón y en consecuencia, Chile no estará obligado a ceder soberanía", declamó.

Tras reunirme con canciller @robertoampuero, concordamos que cualquiera sea el fallo del tribunal de La Haya el próximo 1 de octubre, Chile no cederá un centímetro de su soberanía. Seguiremos disponibles para dialogar, pero el Pdte. Evo Morales ya no es más un interlocutor válido pic.twitter.com/4CQN8dhQ1N — Ricardo Lagos Weber (@lagosweber) September 20, 2018

"Lo que viene (para) adelante, después de ese fallo, va a ser seguramente seguir conversando con Bolivia, pero con un cambio fundamental: eso no va a ser posible con un interlocutor como Evo Morales", aseguró el parlamentario, quien ha declarado intención de ser candidato presidencial.

"(Con) la manera en que se ha comportado, la inquina y la odiosidad de Evo Morales, va a ser imposible a cualquier futuro Gobierno de Chile mantener un diálogo razonable con el actual presidente boliviano", agregó.

"Que tenga coraje"

A través de redes sociales, además aseguró que "ojalá que el presidente Evo Morales tenga el coraje de explicarle al pueblo boliviano por qué la Corte Internacional de Justicia no le encontró razón y no le concedió acceso soberano al mar por Chile".

El canciller Ampuero durante esta jornada se reunió también con el Presidente Sebastián Piñera.