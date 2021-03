Piñera irritó al Gobierno boliviano con crítica al proceso judicial contra Jeanine Áñez

El Presidente Sebastián Piñera cuestionó el proceso judicial que atraviesa la ex líder interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien estará en prisión preventiva por los seis meses que se extenderá la investigación en su contra, en el marco del caso "golpe de Estado" que lleva la Fiscalía y que defiende el oficialismo, comandado por el partido de Evo Morales.

"Creo que es muy importante que no puede ser que la justicia esté subordinada al gobierno de turno. En una verdadera democracia hay separación e independencia de poderes: Está el Poder Legislativo que hace las leyes, el Poder Ejecutivo que co-legisla y además aplica las leyes y está el poder judicial que tiene que resolver las legítimas disputas o diferencias dentro del marco de la ley", planteó el Mandatario en entrevista con CNN en Español.

En ese sentido, Piñera consideró que "cuando hay un gobierno con un ex presidente que pudo haber estado preso, que es el presidente Evo Morales, y ahora hay otro gobierno donde la presidenta está presa, que es la presidenta Áñez, me parece que es una muestra de que la independencia y la autonomía de poderes no está funcionando como debiera".

Las declaraciones del Jefe de Gobierno encendieron las alarmas en el Ejecutivo boliviano, cuya cancillería emitió un comunicado en el que "expresa su extrañeza y desconcierto por las declaraciones vertidas por el Presidente de la hermana República de Chile".

"El Estado Plurinacional de Bolivia cumple con todos los derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos", enfatizó, al tiempo que sugirió a la comunidad internacional en su conjunto a cumplir asimismo a la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Al seguir aquel documento, los estados estarán "respetando la libre determinación de los pueblos y el principio de no injerencia en asuntos internos".

Áñez está detenida desde el 13 de marzo por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición, que se le imputan por el supuesto golpe de Estado que ella y sus ministros habrían encabezado al asumir el poder tras la renuncia de Morales, en respuesta a denuncias de posible fraude electoral en las elecciones del 2019.

Ex canciller Ribera: No se puede invocar la "no intervención en asuntos internos" cuando hay violación de DDHH

El ex ministro de Relaciones Exteriores chileno Teodoro Ribera (RN) respaldó en Cooperativa la postura del Mandatario, al tiempo que cuestionó la respuesta desde el Gobierno de Luis Arce a aquellos dichos.

"Cuando hay violación de los derechos humanos, nadie puede invocar hoy día la 'no intervención en asuntos internos' para ir más allá de lo que permiten las convenciones internacionales", planteó el abogado en El Primer Café.