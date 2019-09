Timonel PS evita polemizar con Piñera por su reacción al ataque de Bolsonaro contra Bachelet

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, evitó polemizar tras la respuesta de Sebastián Piñera, quien dijo "no compartir" los dichos emitidos por su par brasileño, Jair Bolsonaro, respecto a Michelle Bachelet y su padre, fallecido a consecuencia de las torturas sufridas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Este miércoles, Bolsonaro fue consultado por los cuestionamientos de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU a la labor de las fuerzas de seguridad en Brasil, y su respuesta fue que la ex Mandataria "defiende a bandidos" y le enrostró el éxito del golpe de Estado liderado por Pinochet en contra de la izquierda chilena, entre ellos su padre, el general de la FACh Alberto Bachelet.

Tras estas declaraciones, el Presidente Sebastián Piñera dijo que "no comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una ex Presidenta de Chile y, especialmente, en un tema tan doloroso como la muerte de su padre", aunque pidió a la funcionaria de la ONU justificar los antecedentes de sus dichos.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador Elizalde estimó que las declaraciones de Bolsonaro "son bastante desafortunadas, dan cuenta de una persona que es misógina, fanática, que de alguna manera es primitiva y que justifica lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en América Latina, algo francamente inaceptable".

El parlamentario remarcó que "me parece bueno que el Presidente (Sebastián Piñera) haya dicho que no comparte lo que dijo el presidente Bolsonaro, me parece positivo, (aunque) me habría gustado ver una reacción más enérgica del Gobierno de Chile".

De acuerdo a lo afirmado por Elizalde, "lo que corresponde es que un Presidente, cuando se ataca de esta manera tan feroz a un ex Presidente, independientemente de las diferencias políticas legítimas que existan, defienda la figura de un ex Presidente. Valoro que el Presidente haya marcado una distancia con lo que dijo Bolsonaro, pero me habría gustado una reacción más enérgica".

Bachelet "está haciendo un gran trabajo en Naciones Unidas"

Según el timonel del PS, "lo que aquí está en juego es algo bastante más profundo, no sólo la imagen de una ex Mandataria, sino que el compromiso con los derechos humanos en todo el mundo, y lo que está haciendo Michelle Bachelet es jugando un rol".

El ex vocero de Gobierno remarcó que Bachelet "está haciendo un gran trabajo en Naciones Unidas, es bueno que alce la voz para efectos de plantear los problemas de derechos humanos que se producen en todo el mundo, porque en eso consiste el cargo de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

"Es la oportunidad, no sé si para presentar una nota formal de protesta o un hecho por el estilo, (pero sí) un gesto claro diplomático del Gobierno de Chile. (...) Si el canciller está en Brasil es el momento en que la Cancillería debiera, a nombre del Gobierno de Chile, plantear este tema formalmente al Gobierno de Brasil", concluyó.

En la misma línea, este miércoles, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo con toda la oposición para pedir una reacción más enérgica del Gobierno contra el presidente brasileño, tras lo cual el senador PS José Miguel Insulza dijo que "una nota diplomática, perfectamente la puede hacer el canciller, que está allá (en Brasil)".

"Espero que este sea tema, él (Bolsonaro) no puede insultar y la memoria de la tragedia de Chile es demasiado seria como para que se permita insultarla de esa manera despectiva", manifestó el senador socialista.