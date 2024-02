Monsalve: Convenio de colaboración con Venezuela aún no está vigente

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró este miércoles que el convenio firmado con Venezuela en materia de seguridad aún no se encuentra vigente, en el marco de las críticas surgidas por el secuestro del exmilitar Ronald Ojeda.

Según consigna La Tercera, la autoridad comentó que "este convenio dice que las instituciones, porque es un convenio de colaboración policial, y dice que ambos países tienen que nombrar sus contrapartes y que solo opera el convenio una vez que los países nombran sus contrapartes".

"Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile. Y Venezuela también tiene que tramitar algo parecido y tiene que firmar un decreto para poder implementar el convenio", añadió.

Monsalve precisó, en conversación con Radio Duna, que "Venezuela todavía no firma el decreto, Chile firmó la resolución hace unos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado las contrapartes. Por lo tanto, el convenio no está activo".

"Se han dicho una serie de acusaciones en torno al convenio cuando el convenio no está activo", insistió.

El subsecretario dio a conocer mayores detalles sobre el acuerdo, comentando que "previamente a la firma se le consultó a la Cancillería si esto era un convenio o un tratado, la Cancillería dijo 'esto es un convenio, vaya y fírmelo'".

"Inventar la tesis de que nos colocamos de acuerdo para perseguir disidentes políticos en Chile a mí me parece un insulto absolutamente desproporcionado", agregó.

Monsalve puntualizó que "el convenio no está implementado, no hay nombramiento de las contrapartes, no ha habido intercambio de información de las contrapartes. Por lo tanto, todos los que han hablado diciendo que a partir de este convenio se ha entregado información, mienten. Mientras no haya contraparte no hay intercambio de información en el marco de este convenio".