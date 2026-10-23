Minsal decretó el cierre preventivo de zona marítima de Chonchi por marea roja

En el marco del Programa de Sanidad de Moluscos Bivalvos, la Seremi de Salud de Los Lagos decretó este viernes el cierre preventivo de un área marítima de la comuna de Chonchi, en la Isla Grande de Chiloé, luego de la detección de concentraciones de veneno paralizante de los mariscos por sobre los márgenes autorizados por la normativa sanitaria.

La seremi de Salud de Los Lagos, Fernanda Robles, detalló que la resolución prohíbe la extracción de todos los recursos afectos a toxinas marinas en el polígono correspondiente al área de concesiones de Bahía Terao, y establece la obligación de realizar análisis toxicológicos a mariscos extraídos para su posterior comercialización.

"La medida contempla la fiscalización para resguardar la seguridad de los productos destinados a comercialización. Esta acción se enmarca en la alerta sanitaria por marea roja que el Ministerio de Salud prorrogó hasta el 30 de abril del 2027 para las regiones de Los Lagos y de Aysén, permitiendo mantener las facultades necesarias para prevenir y controlar los riesgos asociados a este fenómeno", indicó la autoridad sanitaria.