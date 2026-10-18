Diputados de Comisión de Salud piden reforzar prevención y tratamiento de la obesidad infantil

Los diputados de la Comisión de Salud Catalina Del Real (Partido Repiblicano), Macarena Santelices (Ind-UDI), Roberto Arroyo (PDG) y Lilian Betancurt (PDG) solicitaron avanzar en medidas de prevención y tratamiento de la obesidad infantil, en respuesta a la alta tasa de estudiantes con malnutrición por exceso.

El Mapa Nutricional 2025 de Junaeb indicó que el 51,7% de los estudiantes evaluados presenta malnutrición por exceso, mientras que un 24,8% padece obesidad. Frente a este escenario, el grupo de parlamentarios planteó fortalecer la atención primaria y fiscalización de políticas públicas destinadas a niños y adolescentes.

La diputada Del Real ofició a los ministerios de Salud, Educación y Deporte, y también a Junaeb, para solicitar antecedentes sobre la evolución de la obesidad, cobertura y presupuesto de los programas, cumplimiento de la normativa de alimentación saludable, actividad física y brechas regionales.

"No podemos esperar a que un niño llegue a una condición grave para recién intervenir. Tenemos que recuperar hábitos saludables desde la infancia, apoyar a las familias y generar en los colegios espacios reales para la actividad física", aseveró la diputada Santelices, quien hizo hincapié en la prevención, y en el rol de las familias y los colegios.

Finalmente, los diputados Arroyo y Betancurt apuntaron a considerar la capacidad de la red pública para apoyar a quienes ya presentan sobrepeso u obesidad; y plantearon que las estrategias para atender esta enfermedad deben estimar las diferencias territoriales y económicas que enfrentan los hogares.