Mañalich descarta "daños irreparables" en pacientes del Gustavo Fricke por falta de insumos

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, descartó daños en los pacientes del Hospital Gustavo Fricke, recinto que durante el año pasado presentó desabastecimiento de medicamentos e insumos para diversos procedimientos, así como también elementos básicos como termómetros, guantes y agujas.

De acuerdo a un informe del Servicio de Salud de Viña del Mar-Quillota, se pueden provocar "daños irreparables" en algunos pacientes si el problema de desabastecimiento persiste en el tiempo, por la falta de stock de algunos fármacos, biopsias renales autorizadas que no se pueden realizar por falta de insumos y de presupuesto, además de la falta de algunas drogas para la pediatría oncológica, todo lo que ha obligado a postergar o modificar tratamientos.

"Yo lo descartaría de la información general que tengo, pero creo que es responsable conocer en detalle el informe, que no nos ha llegado, para ver si efectivamente los pacientes están suficientemente protegidos o generar las acciones que haya que hacer para protegerlos" declaró el ministro.

"Desde el punto de vista de drogas oncológicas, el informe que tenemos hasta aquí del Servicio de Salud es adecuado", añadió.

Colegio Médico: No hay problema de gestión, hay problemas de recursos

En tanto, desde el Colegio Médico de Valparaíso señalaron que esta situación la venían advirtiendo hace meses, causada por la falta de recursos en los recintos hospitalarios.

"Este oficio, que es un catastro oficial respecto de la crisis de insumos, termina dándole la razón al Colegio Médico, acá no podemos seguir continuando con esta campaña plantear que los problemas de salud pública son solo un problema de gestión, que es lo que instaló en su momento del ministro Mañalich y el subsecretario Zúñiga", dijo el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Luis Ignacio de la Torre.

"Acá hay un problema de recursos que no están siendo entregados de forma oportuna y como los hospitales son centros que no pueden cerrar su atención porque tienen una responsabilidad social tremenda con todas las comunidades, lo que acá se termina produciendo es una priorización de pacientes", añadió el dirigente.

Para De la Torre, no se trata de problema de gestión, sino que un problema en general en todos los centros hospitalarios públicos y que no está asegurado el funcionamiento durante todo el año.

"No era el problema de gestión de un hospital, sino que era un problema transversal de las macroredes e incluso del sistema en general, de la red pública en sus 29 servicios de salud y lo planteábamos fundamentando el hecho que los presupuestos de apertura de los hospitales representaban dos tercios de su gasto real y esto significa en la práctica que los hospitales tiene asegurado su funcionamiento hasta agosto, máximo hasta septiembre", insistió.

Diputado Celis (PPD): Hay problemas en varios hospitales

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado Ricardo Celis (PPD), dijo que hay un serio problema de recursos en la salud y que la realidad es que esta situación está extendida en varios hospitales.

"Hemos recibido información sistemática de varios recintos hospitalarios como el Van Buren (Valparaíso), Regional de Temuco, de Antofagasta, la ex Posta Central, en el sentido que ellos han quedado sin insumos y han debido suspender cirugías, no debido al movimiento social, sino que han debido suspender cirugías porque no tenían insumos", aseveró.

Mañalich dijo que el Minsal está haciendo todos los esfuerzos para reducir estas deudas en todos los hospitales del país.