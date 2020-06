Superintendente: Fin de preexistencias congénitas entra hoy en vigencia

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, confirmó que la eliminación de preexistencias en isapres para condiciones desarrolladas antes del nacimiento entra en vigencia hoy lunes.

El Gobierno anunció este domingo que se elaboró una circular dirigida a esas aseguradoras donde se excluyen distintas condiciones congénitas, en base al histórico fallo de la Corte Suprema que descarta que el síndrome de Down sea una patología, y le ordena a Colmena cubrir las enfermedades comunes de Tomás Aguirre.

Fernández explicó en El Diario de Cooperativa que si la resolución no fuera incorporada en su normativa, "cada persona que tuviese un inconveniente iba a tener que ir nuevamente a Tribunales y esgrimir la jurisprudencia. En cambio, si lo regulábamos como algo obligatorio, al menos para las isapres, podía operar con efecto amplio".

Rescatando el fondo del fallo, que en resumen redefine las antiguas patologías como condiciones inherentes a la persona, "lo que hicimos fue eliminar de la declaración de salud el acápite número 11, que se refería textualmente a 'malformaciones y/o enfermedades congénitas', y daba un ejemplo de varias enfermedades".

"La circular ya fue notificada las isapres, es obligatoria desde el día de hoy. Por lo tanto, en primer lugar, toda persona que quiera contratar un plan de salud, la declaración de salud no puede serle exigida. Además, las que ya tienen un plan de salud obviamente van a poder acceder a todas las coberturas sin restricción ni limitación en el caso que tengan alguna condición que cumpla con este requisito", detalló.

Considerando que este cambio en el reglamento era requerido por diversas organizaciones hace años, Fernández señaló que "cuando se cumple una labor regulatoria, hay un marco que en este caso limita a veces lo que se quisiera hacer", particularmente porque "la forma idónea" para dar una solución en esta u otras materias es mediante una reforma legislativa.

En ese sentido, a falta de un fallo judicial la modificación "a nuestro juicio, no podría ser", ya que se opone, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, que aún califica al síndrome de Down como una enfermedad.

Posibles reclamos de las isapres

La autoridad adelantó que "todas aquellas condiciones que sean previas al nacimiento y que sean de un origen congénito, cromosómico o estructural deberían quedar incluidas en esto", por ejemplo, cardiopatías congénitas, pie bot y labio leporino, entre otras.

"Si la isapre lo discute, tenemos nuestro equipo médico que hace los análisis frente a algún reclamo, y después con el tiempo se va generando una jurisprudencia. Por lo tanto, puede que en una primera etapa algunas condiciones de bebés se discutan, pero más adelante eso va a estar zanjado", aseguró.

Si bien el superintendente reconoce que "mientras no exista un fondo mancomunado de riesgo entre las aseguradoras -es decir, que la que tenga más afiliados de riesgo no reciba compensaciones- siempre va a estar el riesgo del traspaso de costo", descarta que esto ocurra como efecto de esta circular.

"Hice una revisión hacia atrás de nuestros fallos y ya estábamos resolviendo a favor de las personas. No tenemos ningún caso de una persona con síndrome de Down u otra condición que lo haya perdido, por lo tanto, en tema de costos no debería ser traspasado en ningún caso al afiliado a través de un aumento de plan o algo similar", afirmó.