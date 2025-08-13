Síguenos:
Tópicos: País | Seguridad ciudadana

Al alza: Carabineros registró 1.457.330 denuncias durante 2024

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Respecto de 2023, la cifra implicó un crecimiento de 12%, de acuerdo a un informe estadístico del INE.

Carabineros de Chile registró un total 1.457.330 denuncias durante el año 2024, lo que representó un aumento de 12% respecto a 2023; mientras que las detenciones en flagrancia presentaron una disminución de 6% respecto del mismo periodo, al contabilizar 213.993 casos.

Así se detalla en las Estadísticas de Seguridad y Justicia 2024, dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que además muestran que en 2024 la policía uniformada detuvo a 261.392 personas, es decir 5,5% menos que la medición previa.

Sobre casos de violencia intrafamiliar (VIF), se contabilizaron 24.629 personas detenidas, de las cuales 74,5% fueron hombres y 25,5% mujeres.

En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) reportó 92.993 denuncias en 2024, con un aumento de 8,1% respecto de 2023; mientras que los detenidos por detectives ascendieron a 29.888 personas en el período, con una caída de 14,7% respecto del año anterior.

"Respecto del Poder Judicial, las causas ingresadas en competencia penal alcanzaron en 2024 a 650.507; mientras que las causas ingresadas por violencia intrafamiliar en juzgados con competencia de familia se cifraron en 128.330", agregó el INE.

