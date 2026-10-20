Kast cargó contra la oposición por presencia de extranjeros en incidentes vandálicos

El Presidente José Antonio Kast endureció sus críticas hacia las bancadas parlamentarias de oposición que han rechazado proyectos clave de su agenda de seguridad.

En el marco de su intervención en el Foro Regional del Desarrollo realizado en Copiapó, en la Región de Atacama, el Mandatario cuestionó con dureza el rechazo de la Cámara de Diputados —registrado hace un mes— a la propuesta legislativa que buscaba extender el plazo de retención preventiva de inmigrantes en situación irregular para hacer más eficientes los procesos de expulsión.

"¿Va a haber discusión? Sí, democrática. ¿Va a haber votos en contra? Lo más probable, pero los que voten en contra de la seguridad, que se hagan cargo, así como tienen que hacerse cargo aquellos que votaron en contra de poder ampliar el plazo para retener a inmigrantes ilegales", aseveró la máxima autoridad.

En esa línea, el Jefe de Estado vinculó la traba legislativa con los hechos de violencia ocurridos durante la conmemoración del séptimo aniversario del estallido social, aludiendo a los extranjeros de nacionalidad peruana y haitiana —con residencia definitiva en el país— que fueron aprehendidos por desmanes en la capital.

"Es imposible hacer el trabajo si hay solo cinco días para ir a buscar, retener y enviar al extranjero a inmigrantes irregulares que le hacen daño a nuestra patria, como los cinco que el domingo estuvieron destruyendo Chile", enfatizó el Mandatario.

Finalmente, Kast instó al Congreso a priorizar las demandas ciudadanas en materia de orden público, y no supeditarlas a rencillas partidarias.

"Les hago un llamado a los diputados: no cobren cuentas políticas con cargo al dolor de los chilenos. Si queremos mejorar la seguridad, voten por mayor seguridad en Chile", concluyó.