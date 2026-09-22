Por un voto: Cámara rechazó reforma para agilizar expulsiones

El Gobierno sufrió un nuevo revés legislativo en su agenda de seguridad, luego de que la Cámara Baja rechazara la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención para ejecutar expulsiones administrativas, actualmente fijado en 48 horas.

La iniciativa pretendía extender ese período hasta un plazo de entre cinco y 30 días renovables, con el objetivo de facilitar la materialización de las expulsiones decretadas por la autoridad.

Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto necesitaba 89 votos para avanzar en su tramitación, pero obtuvo 88, por lo que fue rechazado este martes en la Sala.

Consultado tras la votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, señaló: "La información que tengo es que algunos votos que estaban comprometidos finalmente no estuvieron".

"Ese trabajo (prelegislativo) se hace rigurosa y minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la Sala, o simplemente cambian su voto. Creo que frente a esos imponderables es muy, muy difícil poder tomar medidas adicionales que nos permitan asegurar los votos", reflexionó el secretario de Estado.

Permisos ingresaron fuera de plazo

Algunos diputados se encuentran con permiso constitucional para acompañar al Presidente José Antonio Kast durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, los respectivos oficios ingresaron tarde a la Secretaría de la Cámara y, por lo tanto, no permitieron rebajar el quórum requerido para aprobar la reforma.

Pese al rechazo, el Gobierno puede solicitar que el proyecto pase inmediatamente al Senado, donde necesitará el respaldo de dos tercios de sus integrantes para continuar su tramitación.

Respecto del contenido de la iniciativa, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, advirtió que mantener el plazo vigente "va a entorpecer la expulsión de migrantes ilegales, y también la correcta extradición de personas".