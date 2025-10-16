Declaración de Jara complica continuidad de ministro Pardow en el Gobierno

La polémica por el error en el cálculo de las tarifas eléctricas, que derivó en cobros excesivos en las boletas de miles de chilenos, sigue generando repercusiones en el mundo político y se ha instalado en medio de las campañas presidenciales.

La abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, debió referirse a la eventual responsabilidad de su excompañero de Gobierno, el ministro Diego Pardow, reconociendo que ella le hubiera pedido la renuncia.

Consultada sobre su postura frente a la controversia, la candidata oficialista señaló que "entiendo que este error viene de varios años. Entiendo además que esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno, los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas".

Ante la pregunta directa de un periodista sobre si le hubiese pedido la renuncia al ministro Pardow, la abanderada respondió tajantemente: "La verdad es que sí".

Matthei: "El daño ya está"

Desde la otra vereda, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, enfatizó que, más allá de eventuales compensaciones, el perjuicio económico para las familias ya es un hecho.

La reparación del dinero, obviamente que es necesario, pero lo que pasa es que el daño igual ya está, porque durante todos esos meses las familias realmente les costó más de lo que les debiera haber costado llegar a fin de mes".

"Así que hay un daño y yo creo que en estas cosas es mejor reaccionar rápido. No tengo yo por qué estar dándole lecciones a nadie, pero lo que yo he visto es que mientras más rápido se reaccione, mejor, menor es el costo", añadió.

Consultada sobre si una eventual renuncia del ministro Pardow podría detener la acusación constitucional que impulsa su propio sector, la candidata fue cauta pero reconoció que es un desenlace habitual en la política chilena. "Yo no puedo hablar a nombre de los parlamentarios, pero generalmente eso es lo que sucede, ¿no es cierto?", admitió.

"En general, yo prefiero que no haya acusaciones constitucionales, pero que sí la gente asuma la responsabilidad que tiene", concluyó.