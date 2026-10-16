A una semana del aluvión, Las Condes conformó mesa de prevención con expertos

A una semana después del aluvión que afectó a Las Condes, la Municipalidad conformó una mesa con expertos en hidrología, modelación hidráulica, geología, meteorología y estabilidad de terrenos, a fin de prevenir emergencias similares en el futuro.

La primera Mesa Asesora Comunal de Riesgos y Desastres fue encabezada por la alcaldesa Catalina San Martín (independiente) y convocó a especialistas de la Universidad de Chile, la Universidad Católica y otras instituciones.

"Nosotros seguimos en zona de catástrofe, por lo que todas las acciones tienen que estar enfocadas no solo en la recuperación de lo que ocurrió, sino también a prevenir que no vayan a ocurrir nuevos desastres", dijo la jefa comunal.

"Por eso también hemos pedido a un grupo de expertos que nos acompañe para ver (la situación) e insumar a las instituciones de información relevante para la toma de decisión", explicó.

"Creemos que es necesario y bueno convocar a la sociedad civil que ha estado haciendo estudios y revisando lo que ocurrió, para poder tener toda esa información y las autoridades tomen decisiones informadas", reiteró San Martín.

La mesa asesora también busca compartir la experiencia y los aprendizajes con otras comunas del país, especialmente ante las lluvias pronosticadas para los días martes y miércoles de la próxima semana en la zona centro-sur.

Vecinas destacaron rápidas labores de limpieza

En tanto, el servicio de urgencia de la Clínica UC Christus de San Carlos de Apoquindo permanece cerrado mientras continúan los trabajos tras las afectaciones en sus instalaciones; misma situación se registra en centros educacionales.

Sin embargo, vecinas que transitaban por el sector valoraron la rapidez de los trabajos de limpieza.

"(Fue) rápido. Para como estaba (la vía, la labor de limpieza) está rápida. Todo esto era un río", relató una.

Otra expresó que "(los equipos de emergencia) han avanzado súper rápido, está bueno (el trabajo)".