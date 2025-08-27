Alta probabilidad de llovizna este viernes en Santiago

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, dijo a Cooperativa que "se mantiene alta la posibilidad de llovizna", durante este viernes, en la Región Metropolitana.

Habrá, asimismo, "precipitaciones de nieve sobre los 2.000 metros", en las zonas cordilleranas de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, pero "sólo precipitación líquida para el sector alto de la ciudad".

Finalmente, debido a un sistema frontal que está en aproximación, las temperaturas máximas "van a estar bastante restringidas hasta el día domingo" en la zona central, indicó el experto.