Santiago aguarda el temporal con reforzamiento en sus "nuevos puntos críticos develados"

Las autoridades de la Región Metropolitana reforzaron las medidas preventivas ante el nuevo sistema frontal que afectará a la zona central durante esta semana, con precipitaciones que podrían alcanzar su mayor intensidad durante la tarde del martes, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizos.

El meteorólogo Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), explicó que el fenómeno estará marcado por precipitaciones intensas concentradas en un período acotado.

"Se está esperando que sean precipitaciones de origen convectivo, que se activan de la nubosidad que se asocia al calentamiento diurno (del mar). Generalmente ocurre eso entre las dos y las cinco de la tarde, y las precipitaciones se concentran en esas pocas horas, en esas tres horas", dijo Brufort.

"También se está esperando la probabilidad de tormentas eléctricas y, además, la posible formación de granizo en el mismo horario", remarcó el experto.

GORE comprará 11 motobombas

Ante este escenario, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, anunció "una inversión adicional de 450 millones de pesos para comprar 11 nuevas motobombas; una de ellas de carácter industrial para tener, a libre disposición y no en comuna específica, recursos para ayudar".

"Providencia y Ñuñoa nunca tuvieron puntos críticos, y cuando tuvimos que ir (ahora) teníamos apenas cinco motobombas, que no dieron abasto para todo lo que se necesitaba. Entonces, vamos a fortalecer la capacidad regional para ir directamente en ayuda de estos nuevos puntos críticos que están siendo develados a raíz del cambio climático", dijo la autoridad.

Planes comunales

En paralelo, los municipios intensifican sus labores preventivas. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, llamó a facilitar el escurrimiento del agua y mantener limpios los sistemas de drenaje domiciliarios.

"La ciudad no está preparada para las lluvias de la actualidad; fue pensada antes del cambio climático y tenemos que abrirle paso al agua", sostuvo, agregando que es fundamental limpiar los circuitos de evacuación y contar con la colaboración de los vecinos.

Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, informó sobre la limpieza de sumideros, trabajos de poda y la distribución de centenares de sacos de arena en sectores propensos a inundaciones.

"Hemos reforzado con sacos de arena: tenemos más de 800 distribuidos en aquellos lugares donde sabemos que se inunda más. Tenemos unas mangas, así como también unas barreras hidráulicas que permiten desviar cursos de agua. Lamentablemente, la semana pasada tuvimos verdaderos ríos que ahora sí podemos desviar hacia las calles para que se vayan a los sumideros", indicó.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el acceso a sectores precordilleranos por el riesgo de remociones en masa, mientras está vigente una suspensión de clases para este martes en 10 comunas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.