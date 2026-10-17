Senapred declara alerta temprana preventiva para Los Lagos por tormentas y posibles incendios

Senapred declaró alerta temprana preventiva para la Región de Los Lagos ante el pronóstico de tormentas eléctricas, que incluso pueden incrementar el riesgo de incendios forestales.

Se estima que las precipitaciones caigan en los sectores de precordillera, cordillera, cordillera austral y Patagonia subandina hasta la noche de este sábado, por lo que se reforzará la vigilancia y la coordinación de los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).

El director de Senapred en Los Lagos, Mitzio Riquelme, informó que se levantó "una mesa técnica en conjunto con la Delegación presidencial y los organismos técnicos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)".

"Específicamente para la Región de Los Lagos, se prevé tormentas eléctricas principalmente en sectores precordilleranos y cordilleranos. Por ende, los invitamos a todos a seguir las distintas recomendaciones: en caso de existir tormentas eléctricas, refugiarse en áreas protegidas y alejarse también de elementos metálicos en altura", llamó.

Por su parte, el delegado presidencial regional de Los Lagos, Cristián Palma, expresó que la meteorología "exige mantener alertas y actuar con responsabilidad, y por eso las distintas instituciones que participan del Sinapred nos reunimos en una mesa técnica para evaluar esta situación".