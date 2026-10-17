Senapred declara alerta temprana preventiva para Los Lagos por tormentas y posibles incendios
El pronóstico afectará los sectores de precordillera, cordillera, cordillera austral y Patagonia subandina hasta la noche de este sábado.
El Servicio, la Delegación presidencial y la Dirección Meteorológica de Chile levantaron una mesa técnica para reforzar labores de vigilancia y coordinación.
"En caso de existir tormentas eléctricas, refugiarse en áreas protegidas y alejarse también de elementos metálicos en altura", recomendó Senapred a la ciudadanía.