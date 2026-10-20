Sistema frontal: Gobierno destacó trabajo preventivo y Senapred confirmó dos damnificados

El Gobierno destacó este martes el trabajo preventivo que realizó ante el sistema frontal que afecta al país, luego de una mesa técnica nacional que reunió a autoridades de Gobierno y a los directores regionales de Senapred, además de delegados regionales de Coquimbo, Biobío y Los Ríos.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, destacó desde la Quebrada Honda, en la comuna de Las Condes, que "las afectaciones han sido menores", pero reparó en que "la emergencia continúa. Estamos en alerta, seguimos trabajando en los puntos más críticos".

"Ha sido importante la prevención con que actuó el Gobierno en la última semana. Primero, en tratar de recuperar los sectores afectados, en este caso específico (en Las Condes) el aluvión; en segundo, recorrer todas las quebradas que podrían activarse por este nuevo frente de mal tiempo, que se hizo el día domingo; y en función de toda esa información, se tomaron las medidas preventivas: se colocaron perímetros de seguridad, se suspendieron las clases y se verificó la evacuación de algunos puntos críticos", sostuvo.

Alvarado afirmó que "los pulsos de agua han sido menos intensos de lo que se esperaba. Por lo tanto, las afectaciones han sido menores, pero sigue lloviendo. Esta condición no cambia hasta tres o cuatro días más; tenemos que tomar todas las medidas preventivas".

Por su parte, el biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, precisó que se realizó un sobrevuelo a "las siete principales quebradas de la Región Metropolitana: desde Lo Hermida hasta Farellones, también sobre Lo Barnechea, la quebrada San Francisco, y la Quebrada Honda, que en términos de flujo ha presentado una variabilidad: hace una hora presentaba cerca de tres centímetros y ahora subió hasta 80 (centímetros)".

"Hasta el momento la infraestructura está soportando bien, la lluvia está menguando; no obstante, todos sabemos que estas catástrofes a veces llegan sin previo aviso, pero las medidas de prevención que hemos tomado no solo en este sector, sino también en Maipú, Pudahuel, San José de Maipo, en otras comunas cordilleranas, yo creo que hasta el momento han funcionado", celebró.

Balance Senapred: Dos damnificados y 111 albergados

Por otro lado, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), informaron que el sistema frontal mantiene -hasta el momento- a dos personas damnificadas, 103 albergados en la Región Metropolitana y ocho en Coquimbo; una vivienda destruida en la Región de Valparaíso y cuatro con daño menor, 13 en Coquimbo y una en Maule.

El órgano sostuvo que no hay emergencias breves graves de momento, pero hizo un llamado a no dar por superada la emergencia; mientras continúa monitoreando como avance el sistema frontal durante las próximas horas.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, precisó que se realizaron evacuaciones preventivas en 13 puntos de la Región: "En Puente Alto, el campamento Valle Hermoso y El Sueño de Todos, que está prácticamente evacuado, quedan un par de familias en el Valle Hermoso; en el campamento Ribera del Río (Talagante) todavía hay gente que no quiere salir, se ha enviado un mensaje SAE durante la tarde para poder reforzar esa evacuación".

Asimismo, afirmó que "hay una evaluación permanente de lo que está pasando en la comuna de El Monte con el campamento Puerto Príncipe, donde eventualmente la dirección regional de Senapred está monitoreando una posible evacuación".

Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, comunicó que "según la DMC (Dirección Meteorológica de Chile) se mantiene este pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo para esta noche entre las regiones de Coquimbo y la Región de Maule".

Sin embargo, "para mañana se espera que este sistema frontal vaya dirigiéndose hacia la zona sur, de Maule a Biobío, donde también se espera que se registren precipitaciones que podrían llegar a acumular entre 20 a 35 milímetros. Se espera también la ocurrencia de tormentas eléctricas en este tramo, con rachas de viento ocasional".