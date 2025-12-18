A siete años de la implementación de la Ley de Inclusión Laboral, Rodrigo Moreno, presidente de la Fundación Sofan, realizó en Una Nueva Mañana un balance sobre los avances de la normativa, señalando que, si bien "ha habido cambios significativos" y la tasa de participación ha crecido el doble -de un 0,4% a casi un 0,8%-, todavía existe una "deuda social" profunda, ya que "solo tres de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar lo están haciendo".

El directivo explicó que el foco de cara a enero de 2026 está en el cumplimiento de las empresas de más de 100 trabajadores, quienes ante "razones fundadas" pueden optar por medidas subsidiarias como la donación a fundaciones para capacitación, enfatizando que la verdadera inclusión es "libertad de elegir donde estudiar, trabajar, viajar, practicar ocio, lo que (la persona) quiera hacer y eso hoy día no ocurre".

"No lo estamos haciendo bien todavía", advirtió Moreno, que subrayó que "las principales barreras no son físicas, son actitudinales", instando a las empresas a no solo esperar talentos calificados, sino a hacerse cargo de la formación y los "ajustes razonables" para garantizar un "trabajo digno" y alejado del antiguo concepto de caridad.

LEER ARTICULO COMPLETO