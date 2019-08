DC espera que "no gane la política de trincheras" en discusión por reducción de jornada laboral

El diputado DC e integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Gabriel Silber, apuntó a que "no gane la política de trincheras" respecto al proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales presentado por la diputada comunista Camila Vallejo.

Este lunes se realizará una sesión extraordinaria de la comisión para votar y despachar a Sala la propuesta, donde Silber ingresará una indicación para que la gradualidad en la reducción de la jornada se aplique en cinco años, con disposición especial para las pymes.

"Yo esperaría que aquí no gane la política de trincheras, que no exista tozudez y soberbia, sino por el contrario, que exista ánimo que la oposición dé una señal de unidad en esta materia y para ello se requiere escuchar a todos", dijo Silber.

"La DC es parte de la oposición y deben ser valoradas sus propuestas", remarcó el parlamentario.

Diputado PS contra Eyzaguirre

El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) afirmó este viernes en El Primer Café que "no le va a gustar a la gente de mi sector, pero no podemos señalar que (esta iniciativa) no tiene efecto alguno en el mercado laboral, porque sí lo tiene".

Asimismo, el ex secretario de Estado planteó que debe haber puntos consensuales, como "gradualidad y una dosis de flexibilidad", que forman parte del proyecto de 41 horas del Gobierno, sin embargo, "no significa que nos guste" la propuesta del Ejecutivo.

Ante esto, el diputado PS Gastón Saavedra le respondió a Eyzaguirre y le recomendó leer el Código del Trabajo que "establece la flexibilidad y pactada con los sindicatos que representan a lo menos el 30 por ciento de los trabajadores".

"Tenemos flexibilidad en el Código del Trabajo suficiente como para abordar estos problemas, asi que yo no veo necesidad de aumentar ese concepto en el proyecto", agregó el ex alcalde de Talcahuano.