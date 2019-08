El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) abordó en El Primer Café el debate actual sobre los proyectos que proponen reducir la jornada laboral. Sobre la iniciativa de las 40 horas semanales de la diputada Camila Vallejo (PC), cuestionó: "No le va a gustar a la gente de mi sector, pero no podemos señalar que no tiene efecto alguno en el mercado laboral, porque sí lo tiene". Asimismo, planteó que debe haber puntos consensuales, como "gradualidad y una dosis de flexibilidad", que forman parte del proyecto de 41 horas del Gobierno; aquello, sin embargo, "no significa que nos guste" la propuesta del Ejecutivo, debido a que -asegura- pone al trabajador con pocas opciones de defenderse de "imposiciones unilaterales" del empleador, algo similar a lo que también criticó Genaro Arriagada (DC) en el panel.

