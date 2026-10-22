Rayo impactó a avión en pleno vuelo con destino a Santiago

Un avión de LATAM que viajaba desde Antofagasta a Santiago fue impactado por un rayo durante el vuelo LA341, realizado el martes 20 de octubre, en medio de las condiciones meteorológicas que afectaron a la zona central.

La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales, donde se puede ver el gran destello que correspondería a la descarga eléctrica que alcanzó a la aeronave, mientras se encuchan risas nerviosas de los pasajeros.

Pese a lo ocurrido, el avión aterrizó sin inconvenientes en el Aeropuerto de Santiago y todos los pasajeros desembarcaron de manera segura, según confirmó la compañía.

A través de un comunicado, LATAM comentó que "se trata de un fenómeno meteorológico para el cual las aeronaves están diseñadas y certificadas, y cuentan con sistemas que permiten disipar este tipo de descargas de manera segura".

Finalmente, LATAM recalcó que "la seguridad de sus pasajeros y tripulación es un valor intransable en todas sus operaciones".