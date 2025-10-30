Metro normaliza servicio en Línea 1 tras emergencia por persona en la vía

Esta tarde, el Metro de Santiago suspendió el servicio en siete estaciones de la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

Las estaciones afectadas fueron: Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo. En esta última, además, se suspendió la combinación con la Línea 5.

Por esta razón, el servicio sólo estuvo disponible desde Estación Central hasta Los Dominicos.

La compañía indicó que, para facilitar el transporte de los pasajeros, se dispusieron buses de apoyo que circulan por el eje Alameda. Entre ellos se encuentran las rutas: 412, 106, I09, 401, 405, 418, 419, 421, 423, 424, 510, 516, 210, 210v y 210e.

Posteriormente, la empresa informó que se retomó servicio de toda la Línea 1 y que toda la red "está disponible".