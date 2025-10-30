Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago18.0°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro normaliza servicio en Línea 1 tras emergencia por persona en la vía

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El tren capitalino debió cerrar temporalmente siete estaciones del tramo.

Metro normaliza servicio en Línea 1 tras emergencia por persona en la vía
 ATON (Referencial)

El servicio sólo está disponible desde Estación Central hasta Los Dominicos.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta tarde, el Metro de Santiago suspendió el servicio en siete estaciones de la Línea 1 debido a la presencia de una persona en la vía.

Las estaciones afectadas fueron: Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo. En esta última, además, se suspendió la combinación con la Línea 5.

Por esta razón, el servicio sólo estuvo disponible desde Estación Central hasta Los Dominicos.

La compañía indicó que, para facilitar el transporte de los pasajeros, se dispusieron buses de apoyo que circulan por el eje Alameda. Entre ellos se encuentran las rutas: 412, 106, I09, 401, 405, 418, 419, 421, 423, 424, 510, 516, 210, 210v y 210e.

Posteriormente, la empresa informó que se retomó servicio de toda la Línea 1 y que toda la red "está disponible".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada