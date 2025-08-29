Tópicos: País | Transportes | Metro
Metro reporta servicio interrumpido en la Línea 4
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Metro de Santiago informó que su servicio se encuentra interrumpido en la Línea 4 la mañana de este viernes, por una persona en la vía.
Desde alrededor de las 8:30 horas, los trenes sólo circulan entre las estaciones Grecia y Plaza de Puente Alto, en ambas direcciones.
Así las cosas, las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolivar, Plaza Egaña y Los Orientales se encuentran fuera de servicio.
08:32 hrs. Estaciones sin servicio de trenes #L4:— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 29, 2025
❌️Tobalaba
❌️Cristóbal Colón
❌️Francisco Bilbao
❌️Príncipe de Gales
❌Simón Bolivar
❌Plaza Egaña
❌Los Orientales
🔴 Combianciones suspendidas. https://t.co/u2DtOWp7LV