Metro reporta servicio interrumpido en la Línea 4

Metro de Santiago informó que su servicio se encuentra interrumpido en la Línea 4 la mañana de este viernes, por una persona en la vía.

Desde alrededor de las 8:30 horas, los trenes sólo circulan entre las estaciones Grecia y Plaza de Puente Alto, en ambas direcciones.

Así las cosas, las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolivar, Plaza Egaña y Los Orientales se encuentran fuera de servicio.