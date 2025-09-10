Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro suspendió servicio en cinco estaciones de la Línea 4

Metro suspendió servicio en cinco estaciones de la Línea 4
Metro de Santiago informó esta tarde que cinco estaciones de la Línea 4 se encuentran cerradas por persona en la vía, funcionando solamente entre los tramos Tobalaba-Grecia y Vicente Valdés-Puente Alto.

A eso de las 19:00 horas, justo al inicio de la hora punta, la empresa informó que se encuentran cerradas las estaciones: Los Presidentes, Quilin, Las Torres, Macul y Vicuña Mackenna.

Asimismo, se suspendió la ruta expresa de la Línea 4, es decir, los trenes se detienen en todas las estaciones disponibles y no está dividida en rutas de dos colores.

