Metro suspendió servicio en cinco estaciones de la Línea 4

Metro de Santiago informó esta tarde que cinco estaciones de la Línea 4 se encuentran cerradas por persona en la vía, funcionando solamente entre los tramos Tobalaba-Grecia y Vicente Valdés-Puente Alto.

A eso de las 19:00 horas, justo al inicio de la hora punta, la empresa informó que se encuentran cerradas las estaciones: Los Presidentes, Quilin, Las Torres, Macul y Vicuña Mackenna.

Asimismo, se suspendió la ruta expresa de la Línea 4, es decir, los trenes se detienen en todas las estaciones disponibles y no está dividida en rutas de dos colores.

19:00 hrs. Las siguientes estaciones de #L4 están cerradas por persona en la vía.



❌ Los Presidentes

❌Quilin

❌ Las Torres

❌Macul

❌Vicuña Mackenna



Seguiremos informando. https://t.co/WAWZcUzlDz — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 10, 2025