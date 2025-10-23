Paradero queda bloqueado tras instalación de reja en San Pedro de la Paz

Una insólita situación sorprendió a los vecinos de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, cuando un paradero de buses quedó prácticamente inutilizable tras la instalación de una reja frente a él.

La estructura se encuentra en la Ruta 160, que conecta Coronel con el Gran Concepción, en la intersección con la Avenida María Luisa Bombal.

Según dio a conocer La Estrella de Concepción, el problema se produjo tras los trabajos de ampliación de la vía, lo que dejó al paradero en un lugar que dificulta el acceso de los pasajeros a los buses. Aunque se construyó una bahía para facilitar el transporte, esta quedó a varios metros de distancia.

Desde el municipio señalaron que la instalación fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad y que no forma parte de proyectos municipales.

En tanto, el seremi de Obras Públicas del Biobío, Hugo Cautivo, explicó que la medida es transitoria y que los paraderos se reubicarán cuando avance el proyecto del nuevo corredor de transporte público de la Ruta 160, actualmente en licitación. Los paraderos se trasladarán desde los costados hacia el centro de la ruta.