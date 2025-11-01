Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.8°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Transportes | Tránsito

Fin de semana largo: A 11 sube el número de fallecidos en accidentes viales

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cifra es un 37% mayor en comparación con 2023, último año que tuvo una cantidad similar de días feriados.

Fin de semana largo: A 11 sube el número de fallecidos en accidentes viales
 ATON (referencial)

Respecto al éxodo vehicular, Carabineros contabilizó que cerca de 288 mil automóviles han salido de la RM.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros hizo este sábado un balance del tránsito con motivo de este fin de semana largo -que celebra Halloween y el Día de Todos los Santos-, y arrojó que, de momento, 11 personas han fallecido en accidentes viales, siendo una cifra 37% mayor en comparación con el último período similar, registrado en 2023.

Sin embargo, este año se contabilizaron menos accidentes que en la referida época.

Asimismo, "conforme al período comparativo de este fin de semana largo y el del año 2023 -que tiene similar cantidad de días-, registramos más de 288 mil vehículos que han salido de la Región Metropolitana", dijo el teniente coronel de Carabineros Rodrigo Pérez, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras.

El éxodo se produjo por "las principales rutas que conectan a la capital, como la Ruta 5 Sur, que presenta mayor movilidad de flujos, seguida por las rutas que van hacia la costa, como la 68 y 78", añadió.

De los once fallecimientos en siniestros vehiculares, cinco corresponden a peatones. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada