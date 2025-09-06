Romería: anuncian desvíos en Santiago para este domingo

Para este domingo está convocada una nueva romería desde Plaza Los Héroes hasta el Cementerio General, en recuerdo de las víctimas de la dictadura. La actividad implicará cortes y desvíos de tránsito entre las 09:00 y las 15:00 horas.

La Delegación Presidencial Metropolitana informó que se mantiene en coordinación con los organizadores y con Carabineros para que la marcha se desarrolle en completa normalidad.

Esta jornada, Carabineros detalló en su cuenta de X las modificaciones en el tránsito: la marcha se desplazará desde Plaza Los Héroes por Morandé, Agustinas, San Antonio y avenida Recoleta hasta el camposanto.

Los desvíos afectarán tanto a vehículos particulares como a la locomoción colectiva. Entre las principales medidas, se informó que:

De oriente a poniente, los buses serán desviados desde Providencia por Manuel Montt, Curicó, Vidaurre, Sazié y Vergara, para retomar Alameda. Los autos, en tanto, deberán circular por Salvador, Marín, Eleuterio Ramírez y Vergara hasta Alameda.

De poniente a oriente, la locomoción colectiva que transite por Alameda tomará Avenida España hacia Blanco Encalada, Tupper y Avenida Matta. Los vehículos particulares lo harán por Almirante Latorre, Club Hípico, Ercilla, Tupper, El Parque, Avenida Matta y Santa Rosa hasta Diagonal Paraguay.

De norte a sur, los buses dejarán Recoleta a la altura de Dorsal hacia Fermín Vivaceta y luego Avenida Santa María. Los autos serán desviados por Avenida México, Santa Laura, Independencia, Domingo Santa María y Fermín Vivaceta hasta Santa María.

De sur a norte, tanto autos como transporte público que circulen por Bellavista deberán tomar Loreto, Avenida Perú, El Salto y luego empalmar con Recoleta a la altura de Einstein.

Carabineros reiteró el llamado a planificar los viajes y utilizar vías alternativas mientras se desarrolla la romería.