"Te amamos Chile": Británicos alucinaron con nuestro país tras recorrido de 4 meses

Un grupo de amigos británicos, conocido por recorrer el mundo en un vehículo motorizado de tres ruedas, alucinaron con nuestro país y lo calificaron como "uno de los más grandes y hermosos del planeta".

Conocidos en redes sociales como Tuk South, los británicos recorrieron Chile durante cuatro meses, desde el extremo sur hasta el norte, como parte de su travesía para llegar al Polo Norte.

"Fue una de las experiencias más difíciles, pero también una de las más gratificantes de nuestras vidas", expresaron en un video de redes sociales, donde relatan que tuvieron que enfrentarse a caminos complejos y condiciones extremas, aunque el recorrido también les permitió conocer paisajes y personas que —según contaron— los marcaron profundamente.

Los extranjeros describieron al país como un "cóctel de paisajes más sabroso, con montañas, volcanes, selvas tropicales, glaciares, fiordos, lagunas, playas. Simplemente no se detiene. Chile es tan largo que podrías manejar desde el medio del Sahara hasta Islandia y aún no llegarías al final".

Pero más allá de los lugares, aseguraron que lo que más los impresionó fue la calidez de las personas. "Nos hicieron sentir como en casa dondequiera que fuimos, nos invitaron a sus hogares y nos dejaron con una sonrisa permanente. Te amamos, Chile. Gracias por los recuerdos", cerraron.