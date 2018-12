Canciller: Pacto Migratorio choca con las normas de Chile

El canciller Roberto Ampuero justificó este el rechazo del Gobierno de Chile a ser parte del Pacto Mundial para la Migración elaborado por Naciones Unidas (ONU), asegurando que el texto "choca" con las normas de nuestro país.

El titular de Relaciones Exteriores descartó que algún otro Estado le haya pedido a Chile restarse del pacto y aclaró que el anuncio lo realizó el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, por ser la política migratoria impulsada por aquella cartera.

Ampuero seguró "cualquier persona es libre de salir de su país, tiene el derecho a hacerlo, los migrantes claro que sí que tienen derechos, pero cada país tiene el derecho y es soberano también de fijar sus propias reglas de migración".

“Aquí no hay que equivocarse: quien dicta y ejecuta la política exterior de #Chile🇨🇱 es el Presidente de la República, y nosotros actuamos de la forma en que corresponde”, enfatiza el Canciller @robertoampuero pic.twitter.com/ti9mLdatrX — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) 10 de diciembre de 2018

"Desde el comienzo de este Gobierno (de Sebastián Piñera) se han fijado reglas claras para tener una migración ordenada, segura y regular (...) hay que respetar las normas de Chile y eso nos vamos a ocupar y estamos ocupándonos de que así sea", indicó.

Frente a ello, el secretario de Estado sostuvo que "el texto discutido en Naciones Unidas choca con las normas de Chile para tener una migración segura, ordenada y regular".

"Queremos ser claros con esto", enfatizó Ampuero, dando cuenta que "hay una contradicción con nuestra política migratoria ordenada, regular y responsable, fundamentalmente porque no establece con total claridad la distinción entre un migrante regular que llegue a nuestro país, se instala respetando las leyes que hemos dado, y uno irregular que entra sin respetar las normas, probablemente por pasos no habilitados".

[Radio en Vivo] Canciller Ampuero explica rechazo al Pacto Migratorio: El texto de la ONU choca con las normas de Chile. No establece la distinción entre un migrante regular y uno irregular https://t.co/QkQdgHw02O #NuevaCooperativa — Cooperativa (@Cooperativa) 10 de diciembre de 2018

El canciller indicó que el pacto "flexibiliza" la posibilidad de un migrante a cambiar de estatus, "llega como turista y puede cambiar a busca una visa de trabajo (...) lo cual no nos convence como país"; y que "si bien no es un acuerdo vinculante jurídicamente, Chile no va a adherir a nada que pueda ser usado en su contra en cortes internacionales y que atente contra la soberanía del Estado de Chile".

En tanto, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, lamentó la descordinación del Gobierno en torno a este tema por comunicar su decisión apenas un día antes de la firma del acuerdo.

"Hoy día planteamos que hubiese sido importante en esta materia tener mayor anticipación para poder conocer cual iba a ser la posición del Gobierno, de la Cancillería, y en definitiva una estipulación con nuestros parlamentarios, creemos que más bien debe ser un aprendizaje para que esto no vuelva a repetirse y fruto de una decisión intempestiva", dijo.

"Nos consideramos evaluando esta decisión tomada por el Gobierno", añadió Larraín.

Organizaciones de migrantes convocan a movilizaciones

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Migrantes, junto a la Secretaría de la Mujer Migrante y la Asociación de Venezolanos en Chile, manifestaron su rechazo a la postura del Gobierno y anticipan que solicitarán que se reconsidere.

Además, convocaron a una manifestación para este domingo 16 de diciembre.

Migrantes 🔷 Organizaciones manifiestan rechazo a postura del Gobierno por Pacto Migratorio. Realizan llamado a movilización el domingo 16 en Independencia. Habla @HectorPumo presidente de @MigrantesChile // @Cooperativa pic.twitter.com/gnKyWQfA6d — Jean Claude Penjean (@JCPenjean) 10 de diciembre de 2018

El presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Héctor Pujols, llamó "a los pueblos de Chile, la población migrante y la población chilena, a estar movilizados, estar alerta de esta situación, y llamamos y convocamos a este domingo 16, en Independencia, a un acto de repudio, a un acto a favor del derecho a migrar, a favor de la inclusión de la población migrante en este país".

"Y al día 18 (de diciembre), el Día Internacional del Migrante, a una movilización, a un banderazo, también por la integración y por la defensa por el derecho a migrar como un derecho humano", agregó.