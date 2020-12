CNC y retrocesos en Paso a Paso: "Un palo en la cabeza muy duro para las actividades económicas"

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, lamentó que varias capitales regionales del país hayan retrocedido de fase en medio de las fiestas de fin de año, que además son la previa de un verano que al parecer será menos abierto de lo que su gremio esperaba hace un par de semanas.

"Íbamos en fase tres, parecía que nos recuperábamos, empezaban a abrir los restaurantes, aumentaban los aforos, y (nos llega) este palo en la cabeza al que veníamos asomando, que es muy duro para las actividades económicas, tanto del turismo como del comercio", enfatizó en El Diario de Cooperativa.

De hecho, planteó que estos anuncios del Gobierno son parte de un "juego del gato y el ratón, en que parece que avanzamos y nos dicen 'no, retrocedió, pero es solamente por prevención, por unos días, y ya vamos a volver a la normalidad', y pasan esos días y no solo no volvemos a la normalidad, sino que retrocedemos de nuevo", y ejemplificó con el retroceso a fase dos de la Región Metropolitana anunciado hace dos semanas.

Pero Melero precisó que "está bien que la autoridad sanitaria -aunque no nos guste o nos afecte negativamente- imponga las normas que estima técnica y científicamente adecuadas para que la población se comporte de la manera que quieren; que eso se consiga o no es otro tema", y agregó que "las cuarentenas prolongadas no sirven, la gente no las cumple porque no puede, no quiere, ni debe, etcétera".

Por eso, el líder del comercio opinó que es necesario "llamar a la población a tener conciencia, a cuidarse y cuidar a los demás. Lo hemos dicho incansablemente como Cámara Nacional de Comercio, pero la gente está agotada y hastiada con todo este tema de la pandemia y estos protocolos y limitaciones a la libertad de circulación".

En esa línea, estimó comprensibles las aglomeraciones registradas ayer lunes en distintos locales y malls del país, argumentando que "estamos en Navidad, hay un montón de lucas en el mercado por efecto de los giros de las AFP, de los subsidios y todos los planes de fomento que han puesto del Estado", algo que también se ha expresado en un 19 por ciento de alza en las ventas, de acuerdo a la CNC.

"La gente anda con mucha plata y quiere gastarla de cara a la Navidad. Yo no sé si eso es bueno o malo, cada cual toma sus decisiones, simplemente estoy consignando el fenómeno. Nosotros como comercio hemos evitado en toda la medida posible que el contagio se propague haciendo las medidas sanitarias", insistió.