Con epidemia y senadores contagiados, la Cuenta Pública sigue en la polémica

La Cuenta Pública Presidencial del próximo 1 de junio sigue dando que hablar y generando debate en el mundo político, en particular respecto de la conveniencia de realizarla en Valparaíso y presencialmente -con los parlamentarios y la seguridad que requiere- en medio de la epidemia de coronavirus.

La discusión la instaló esta semana alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien ayer en Cooperativa insistió en que la ciudad no cuenta con las condiciones necesarias para realizar el hito republicano, por lo que pidió trasladarlo a Santiago.

La controversia se agudizó luego de que, en los últimos dos días, dos senadores fueran confirmados como infectados por el Covid-19.

El presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), comentó que ya se ingresó a trámite una reforma constitucional para permitir el quórum de manera telemática a los parlamentarios durante la Cuenta Pública, a fin de evitar posibles contagios.

"Sin lugar a dudas que los nuevos antecedentes (sobre la epidemia) hacen replantear la decisión que hemos estado tomando en la últimas semanas. Hemos estado en contacto con protocolos de Presidencia y también con la presidenta del Senado (Adriana Muñoz). Vamos a ir evaluando cada día la situación que ocurre. El Presidente de la República nos ha pedido el mayor resguardo para poder garantizar las medidas de salud pública", señaló Paulsen.

"Hemos ingresado una reforma constitucional que permite dar quórum de manera telemática, para tener la menor cantidad de parlamentarios asistiendo a la Cuenta Pública, y que el Presidente pueda cumplir la ley entregando el mensaje y entregando la Cuenta Pública a todos los chilenos el primero de junio", dijo Paulsen.

JVR: "No hay que cambiarlo todo"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, dijo ser partidaria de la realización de la Cuenta como está prevista, aunque tomando las medidas de prevención necesarias.

Respecto a los senadores contagiados -Rabindranath Quinteros (PS) y Jorge Pizarro (DC)-, señaló que "hay que ver la trazabilidad de cada uno de ellos y aislarlos".

"No hay que cambiarlo todo porque hay que tomar todas las medidas de aislamiento social que corresponde. Hasta donde yo tengo entendido, no van a ser más de 50 personas (las presentes en el Congreso), que es lo que corresponde", dijo Van Rysselberghe.

Montes: "Legalmente tiene que ser en Valparaíso"

Por su parte, el senador Carlos Montes (PS) manifestó que la Cuenta Pública se debe realizar en Valparaíso y, más que enfocarse en el dónde, hay que preguntarse cómo se hará.

"En el escenario habrá que ver... Legalmente tiene que ser Valparaíso, no vamos a hacer una modificación legal para cambiarlo, entonces lo más probable es que termine siendo en Valparaíso y yo no me haría mucho enredo de dónde sino cómo", concluyó.