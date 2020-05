El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, conversó este sábado con Cooperativa e insistió que la Cuenta Pública del próximo 1 de junio se realice en Santiago y no en el puerto, como es tradición, ya que "no hay condiciones" para que se lleve a cabo con seguridad, dada la pandemia. El líder comunal señaló que lo importante del discurso "es el contenido y no el lugar", y aseguró que esta decisión “es el sentido común el que debe primar”.

