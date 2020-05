Varios ministros en cuarentena preventiva por contacto con senadores contagiados

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, confirmó que hay ministros de Estado que se encuentran en cuarentena preventiva tras haberse reunido con los senadores, Rabindranath Quinteros (PS) y Jorge Pizarro (DC), ambos contagiados con Covid-19.

En el balance diario, el ministro sostuvo que en el caso "de los ministros de Estado, efectivamente, ellos están en una cuarentena preventiva. Ellos tienen que hacerse, en el momento más oportuno, un test PCR".

"Lo fundamental es que, entre lunes y martes, dado el contacto que tuvieron la semana pasada con los parlamentarios positivos, es que se hagan un nuevo PCR -y por supuesto lo van a hacer- para definir si se consideran libres de la enfermedad o deben hacer una cuarentena", agregó Mañalich.

Asimismo, el titular de salud agregó que el testeo no se debe realizar al instante: "Normalmente el examen de PCR es positivo cuando la persona está con síntomas", enfatizó.

En este contexto, el periodista de Cooperativa, Jorge Espinoza Cuellar, confirmó que el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, estuvo una hora y 20 minutos en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, presidida por el senador Jorge Pizarro, mientras que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, estuvo tres horas en la misma reunión.

El Presidente del Banco Central, Mario Marcel, casi 2 horas.

El Ministro Briones 3 horas, por lo que debe quedar en cuarentena. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 17, 2020

"Posible brote" en el Congreso

Jaime Mañalich, además, señaló que están trabajando para están "trabajando muy radicalmente" por encontrar a las personas que estuvieron en contacto con los senadores contagiados, y así controlar el "posible brote" en el Congreso.

"Hay que hacer una vigilancia muy estrecha de las personas que han estado en contacto con ellos, para lograr que este posible brote en el Congreso se controle lo más rápidamente posible", señaló.

"Un test de PCR muy precoz, no puede ser identificado como una prueba definitiva de contagio (...) la mayor probabilidad es que este PCR sea negativo, lo que no quiere decir que no vaya a enfermarme en los próximos días. Normalmente el examen de PCR es positivo cuando la persona está con síntomas", cerró.