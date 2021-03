Informe advierte que Valparaíso atraviesa una "tormenta perfecta" por la pandemia

Por una auténtica "tormenta perfecta" atraviesa la Región de Valparaíso por el recrudecimiento de la pandemia de coronavirus, ya que "prácticamente todos los principales indicadores destinados a medir el impacto en la población exhiben cifras realmente alarmantes", advirtió un informe de la Universidad de Valparaíso.

El más reciente análisis del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de dicho plantel sostiene que en la zona los nuevos contagios suben cada día más, al punto que el último domingo se alcanzó la cifra diaria más alta desde que se decretó la emergencia sanitaria, con 880.

Lo mismo ocurre con los casos activos, que durante la última semana aumentaron en un 23,3%, de 4.636 a 5.717, para establecer otro "lamentable récord"; en tanto que la incidencia o ponderación de personas con confirmación o sospecha de Covid-19 en etapa contagiante, por cada cien mil habitantes, subió de 236,5 a 291,7, superando así por mucho a la incidencia nacional de 278,2.

"La situación se vuelve aún peor si se analizan las cifras por comuna. En los pasados siete días, a nivel del Gran Valparaíso, los casos activos aumentaron un 25% en Valparaíso (la segunda con más casos de este tipo en el país), un 29% en Viña del Mar (que es quinta a nivel nacional), un 30% en Quilpué y en Villa Alemana y un 12% en Concón", detalló el médico infectólogo Rodrigo Cruz, director del centro.

"En cuanto a las capitales provinciales con mayor población, en Quillota aumentaron un 5% y un 37% en Los Andes. La excepción es San Antonio, que sigue mostrando una positiva tendencia a la baja, gracias a la temprana cuarentena que se decretó en esa ciudad. Allí los casos activos bajaron un 35%. La otra comuna que exhibe una leve mejoría es la de San Felipe, donde se cortó la tendencia al alza al caer los activos en un 11%", complementó.

Indicadores como esos "configuran lo que estamos viviendo, un sistema saturado; estamos viviendo el impacto que significó el fin de febrero y el inicio de marzo, cuando hubo mucha movilidad por el turismo y las vacaciones (...) hubo una amplificación de la pandemia por las aglomeraciones", opinó Cruz a Cooperativa Regiones.

LA "PUNTA DEL ICEBERG"

A su juicio, el incremento sostenido de los contagios sólo representa la "punta del iceberg" de la pandemia y afirma que lo más complejo del momento se relaciona con la realidad que reflejan -en conjunto- otros tres indicadores muy relevantes: la positividad, la trazabilidad y la transmisibilidad efectiva.

En cuanto a la tasa de positividad, el informe (elaborado en base a mil muestras para SARS-CoV-2, derivadas principalmente del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota) señala que entre el 22 y el 28 de marzo el porcentaje de los test procesados por esa unidad que confirmaron la presencia de Covid-19 fue de 18,4%. Esta subió en dos puntos respecto de la registrada en la semana inmediatamente anterior.

"Ahora la positividad regional duplica a la nacional y es seis veces mayor a la que se considera adecuada para mantener a raya la expansión de la enfermedad (3%). Pero si a esto le sumamos el hecho de que el seguimiento que se hace de las personas contagiadas sigue siendo insuficiente, como lo relevan el indicador de trazabilidad antes de 48 horas, que apenas supera el 80% a nivel regional, y la tasa de personas contactadas por cada nuevo contagio, que alcanza a tres personas cuando al menos éstas deberían ser cinco, podemos concluir que estamos frente a un escenario realmente complejo, una auténtica tormenta perfecta, porque seguimos sin poder detectar, trazar y aislar adecuadamente a los infectados, lo que contribuye a que la pandemia se siga expandiendo", expuso el especialista en el informe.

En efecto, la tasa de trasmisibilidad efectividad (R0) del Covid-19 que evidencia la Región de Valparaíso fluctúa en la actualidad entre 1,5 y 2, cuando el nivel óptimo de este indicador debiera ser igual o menor a 1.

"En otras palabras, esto significa que la velocidad de propagación de los contagios sigue siendo extremadamente rápida. Y esto está directamente relacionado con el aumento sostenido y exponencial de los nuevos casos y, finalmente, con la sobreexigencia a la que está sometido el sistema de salud y el eventual colapso que se observa en varios recintos hospitalarios, donde ya casi no quedan camas UCI. Es decir, estos indicadores revelan que la situación es realmente crítica y que seguirá siendo así en las próximas semanas", alertó Cruz.

REPENSAR MEDIDAS SANITARIAS Y EFECTIVIDAD DE CUARENTENAS

Frente a este panorama desalentador, el infectólogo reiteró su llamado a las autoridades sanitarias a repensar tanto la estrategia como las acciones que considera la aplicación del plan "Paso a paso".

"De nada servirán las cuarentenas si no son respetadas por menos del 70% de la población, lo que parece estar lejos de cumplirse dado el alto número de personas que continúa circulando durante la semana, al menos en Valparaíso y Viña del Mar. Es mejor apostar por cuarentenas más acotadas pero efectivas que prolongadas y a medias. Asimismo, es fundamental implementar medidas de ayuda social y económica en ciertos sectores, para que la gente no se vea obligada a salir de sus hogares a diario, para trabajar y buscar su sustento", puntualizó.

Por último, el doctor Cruz recomendó reforzar el sistema de trazabilidad y centrar los esfuerzos en las personas portadoras del virus con las que el contacto suele ser esporádico o aleatorio (y se suele dar más en gimnasios, fiestas, matrimonios, funerales, cafés, restoranes o misas, entre otros lugares). "De ellos y no de los contactos habituales hay más riesgo de contraer la enfermedad", concluyó.

COLMED ALERTA "PANDEMIA SUBTERRÁNEA"

A la vez, desde el Colegio Médico regional cuestionó la estrategia del Ministerio de Salud. "Seguimos agrandando camas UCI, ¿a costo de qué? Suspensión de los quirófanos. Eso significa que las patologías que requieren cirugías electivas van a ser postergadas, y ya lo están siendo en muchos hospitales", apuntó Ignacio de La Torre, presidente del capítulo del Colmed en Valparaíso.

"Eso significa una pandemia subterránea que no estamos visualizando, de cánceres de mama, de colon, gástricos, de tumores del sistema nervioso central, que no pueden ser programados y no pueden ser intervenidos, y cuyos pacientes están desesperados. Esas postergaciones lamentablemente van a significar peor pronóstico y muertes que no llevan el rótulo de coronavirus. Pero se producen en un momento en que el país no pudo asumir las tareas de cuidar a los pacientes de otras patologías", subrayó el doctor.