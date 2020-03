La chica Bond Olga Kurylenko confirmó que padece el coronavirus

La actriz ucraniana Olga Kurylenko, conocida por su papel de chica Bond en "Quantum of Solace", anunció este domingo que dio positivo al realizarse la prueba del coronavirus, después de sentir varios síntomas.

La propia actriz anunció el diagnóstico en sus perfiles en redes sociales, desde donde aseguró que permanece aislada en su casa.

"He estado enferma durante casi una semana. La fiebre y la fatiga son mis síntomas principales", describió Kurylenko en una publicación que acompañó de una fotografía en la que aparece la vista a través de una ventana de su hogar.

"¡Tengan cuidado y tómenlo en serio!", instó Kurylenko a sus seguidores.

El jueves pasado, el actor Tom Hanks confirmó que tanto él como su esposa, Rita Wilson, habían positivo al realizarse la prueba del Covid-19, después de sentir varios síntomas durante un viaje por Australia.

"Hola gente. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también", confirmó Hanks en redes sociales.

Luego, Hanks publicó un mensaje sobre su estado de salud acompañado de una fotografía en la que aparece junto a su esposa, donde dijo que lo mejor que pueden hacer él y su mujer para superar la situación es seguir los consejos de los expertos y cuidarse el uno al otro.

Kurylenko sigue siendo mejor conocida por sus actuaciones protagonistas en la película de James Bond "Quantum of Solace" y junto a Tom Cruise en la película de ciencia ficción de 2013 "Oblivion". Más recientemente apareció en la sátira histórica de Armando Iannucci "La muerte de Stalin" y "El hombre que mató a Don Quijote" de Terry Gilliam con Adam Driver.

Recientemente terminó la producción de "The Bay Of Silence", un thriller de Paula van der Oest, coprotagonizada por Claes Bang ( The Square ) y Brian Cox ( Succession ).