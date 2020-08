Ministro Monckeberg: Impuesto a los "súper ricos" no tiene un objetivo

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Cristian Monckeberg, se sumó a las críticas desde el Gobierno al impuesto transitorio a los "súper ricos" que proponen diputados de oposición, a través de una reforma constitucional, como otra medida para disminuir los efectos económicos de la pandemia en el país.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el ex titular de Desarrollo Social dijo que el proyecto "no nos parece correcto", planteando que "no está bien diseñado, no está bien pensado, no tiene un objetivo, no sabe para dónde va, no se sabe qué es lo que busca, ¿una mayor recaudación para qué? Ese es el tema".

[📻] Ministro Cristián Monckeberg por impuesto "súper ricos": Es una propuesta que no nos parece correcta; no está bien diseñado, no tiene un objetivo, no sabe para dónde va https://t.co/T95z68Uvod #CooperativaEnCasa — Cooperativa (@Cooperativa) August 10, 2020

La iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, respecto a la cual Monckeberg remarcó que "la facultad de generar impuestos o iniciar el debate en materia de impuestos en el Congreso se hace como facultad exclusiva del Ejecutivo".

"¿Para qué se quiere este impuesto? Si uno quiere generar un impuesto, tiene que tener un objetivo, no sólo una mayor recaudación y también hacerse cargo de los efectos que eso produzca", aseveró, por lo que apuntó más bien a "empujar un mayor esfuerzo de recaudación" en la reforma de pensiones.

Monckeberg indicó que "más allá de que pueda ser bien inspirada o no por los parlamentarios" que quieren el impuesto a los "súper ricos", "hay que ver qué es lo que se busca por los parlamentarios: ¿darle una derrota al Gobierno si se aprueba, desordenar a los parlamentarios si se busca eso...? Cada uno sacará sus conclusiones de lo qué se está buscando".

"Nosotros lo que planteamos es que cuando hagamos un esfuerzo de mayor recaudación fiscal tengamos un objetivo y ese objetivo que queremos cumplir tiene que estar señalado con nombre y apellido", dijo el titular de Segpres.