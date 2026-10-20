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Tópicos: Tecnología | Internet | Google

Incidente eléctrico dejó fuera de servicio a Google Cloud en Europa

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Bancos como HSBC, Revolut o Lloyds Bank reportaron intermitencias y fallas de acceso.

Incidente eléctrico dejó fuera de servicio a Google Cloud en Europa
 EFE archivo
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Los servicios de Google Cloud experimentaron este martes varios incidentes en Europa, lo que ha provocado un aumento en los errores y los fallos de red que han causado problemas en varias empresas, entre ellas bancos británicos como Revolut o HSBC.

Según explicó Google, una falla o incidente eléctrico provocó un corte de energía específico en la zona "Europe-west2", cercana a Londres, a partir de las 3:08 horas de la madrugada en Chile.

Google Cloud asegura en su web que el problema eléctrico ya fue resuelto y que los ingenieros están recuperando la infraestructura de forma gradual, aunque no detalla a qué hora puede volver al 100% el servicio a las empresas afectadas.

Según el portal DownDetector, bancos como HSBC, Revolut o Lloyds Bank han reportado incidencias en sus servicios, lo mismo que le ha ocurrido a la empresa de servicios postales del Reino Unido, el Royal Mail.

Revolut y Google Europa mantienen una alianza estratégica mediante la cual Revolut utiliza la infraestructura de Google en la nube para el funcionamiento de sus servicios.

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