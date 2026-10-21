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Tópicos: Tecnología | Internet | Seguridad

Alerta mundial de ciberseguridad: Advierten sobre fallas críticas en servidores con PHP

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) emitió una advertencia global ante el hallazgo de dos vulnerabilidades críticas en el lenguaje de programación.

"Todas las organizaciones que utilicen PHP en sus sistemas deben prepararse para instalar una actualización que corrija dos vulnerabilidades críticas", enfatizó el organismo.

Alerta mundial de ciberseguridad: Advierten sobre fallas críticas en servidores con PHP
 Pexels (referencial)

La entidad recomendó desconectar los servidores web de manera temporal en caso de que no resulte viable implementar los parches de forma inmediata.

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La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles de dos vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje de programación utilizado en millones de páginas web en el mundo, y alertó del riesgo que suponen para los servidores afectados.

"Todas las organizaciones que utilicen PHP en sus sistemas deben prepararse para instalar una actualización que corrija dos vulnerabilidades críticas", señaló la NSA en un comunicado.

La agencia advirtió que estos fallos pueden proporcionar una vía directa al sistema de archivos o a la base de datos del servidor y recomendó desconectar temporalmente los sistemas si no es posible actualizarlos de inmediato.

Según la empresa de ciberseguridad Wiz, las vulnerabilidades pueden permitir que un atacante ejecute código de forma remota sin autenticarse previamente y, en uno de los casos, lea información sensible almacenada en la memoria de los servidores.

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Expertos de la firma de seguridad Wiz alertaron que un atacante podría ejecutar código remoto y extraer datos confidenciales sin autenticación previa. (FOTO: Pexels)

La alerta ha llevado a algunas instituciones europeas a desconectar preventivamente sus páginas web.

En Alemania, la Oficina Federal de Seguridad en las Tecnologías de la Información (BSI) advirtió que las vulnerabilidades suponen una amenaza para aplicaciones web de todo el mundo.

También, en Países Bajos el Gobierno desconectó temporalmente varias páginas oficiales como medida preventiva.

Por su parte, Japón pidió a los operadores de páginas web que comprobaran si utilizaban PHP y se prepararan para instalar las actualizaciones lo antes posible.

La advertencia estadounidense se suma a las emitidas por el equipo de respuesta a incidentes informáticos de las instituciones de la Unión Europea (CERT-EU) y por organismos nacionales como el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, que aconsejaron igualmente identificar los sistemas vulnerables e instalar las actualizaciones.

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