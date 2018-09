La historia de Bongo Cat, el tierno y gracioso meme del momento

Un gato tocando tambores es la última sensación de redes sociales. Le dicen "bongo cat", se convirtió en meme y su origen se remonta a un inocente GIF publicado por un usuario de Twitter.

En mayo pasado, el usuario @StrayRogue compartió la animación usando dos simples imágenes de un gato tocando una mesa con sus patitas.

Lo que parecía ser nada de otro mundo, mutó rápidamente gracias a la colaboración de otra persona, que agregó tambores y música (la de Mario) al gatito.

Luego de obtener miles de "Me Gusta", bongo cat derivó así en versiones con música de distintas bandas y estilos, e incluso parodias de series de TV y películas.

Usuarios de redes sociales tomaron el desafío con el hashtag #Bongocat y alguien los comenzó a recopilar en @catonbongo.

Do You Come From A Cat Down Bongo#BongoCat



Youtube/JMizzlin pic.twitter.com/ABsGaIwKoS