El comentado tuiteo sobre Chadwick y Catrillanca que el Ministerio del Interior salió a aclarar

Cientos de comentarios generó en redes sociales la frase con la que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, demostró su "dolor" por la destrucción de la tarjeta de memoria que contenía imágenes que captó una cámara institucional durante el operativo en que murió el comunero mapuche Camilo Catrillanca en Ercilla.

Ante los diputados de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Pública de la Cámara, el titular, en compañía del subsecretario Rodrigo Ubilla, entregó antecedentes respecto del operativo que llevó a cabo el "Comando Jungla", como se denomina al Grupo Táctico de Carabineros.

"Cómo no me va a enojar como ministro, que impulsamos tener las cámaras de vigilancia y que cada carabinero tuviera una en su casco para efectos de registrar su acciones, se haya mal utilizado y roto la tarjeta. Cómo no me va a doler, irritar, generar impotencia, si la compramos nosotros desde el Ministerio del Interior y le señalamos al señor director que era el primer interesado en tener estas cámaras", expresó Chadwick en la instancia.

En paralelo a la sesión, las declaraciones de Chadwick eran transcritas y reproducidas a por el Ministerio del Interior a través de una serie de tuits en su cuenta de Twitter.

.@andreschadwickp”Estoy día y noche trabajando para que haya justicia en este caso. Cómo me gustaría que no hubiera ocurrido nunca, cómo no me va a doler, cómo no me va a irritar, que esa cámara se haya mal utilizado y se haya roto su tarjeta, si la compramos desde el Ministerio” — Min. Interior Chile (@min_interior) 19 de noviembre de 2018

El tuit que contenía la frase del "dolor" e "impotencia" por la tarjeta de memoria produjo centenares de comentarios que desde el Ministerio del Interior saliaron a aclarar. En los mensajes, los usuarios criticaron al titular por lamentar en su frase el destino de la memoria de la cámara en vez de la muerte de Catrillanca.

Yo pensé que te dolía la muerte, no la cámara 😡 — LaBrujaAutonomista (@paillawen) 19 de noviembre de 2018

Murió un persona y más preocupado de la cámara. Estos fachos son una vergüenza total!! — Cristián Jara (@CJARA10) 19 de noviembre de 2018

Weon!! Funeral de Estado para la Cámara y su Tarjeta de Memoria... — Alejandro Lovecraft (@_visigodo) 19 de noviembre de 2018

Con todo lo que cuestan las malditas tarjetas — rafael gumucio (@rafaelgumucioa) 20 de noviembre de 2018

Podrán borrar la memoria de un tarjeta de video, pero jamás borrarán la memoria del Pueblo. — Juan Paillalef (@PaillalefJuan) 20 de noviembre de 2018

Desde el Ministerio, apuntaron a que el ministro sí se refirió a esta situación al inicio de su intervención.

comenzó hablando sobre la muerte. Es importante entender que éste es un relato digital. Minuto a Minuto. Saludos! — Min. Interior Chile (@min_interior) 19 de noviembre de 2018

Efectivamente, al comienzo de la sesión, Chadwick señaló que "la diputada (Andrea Parra, PPD) decía que a mí no me dolía la muerte, que no me importaba la muerte de Camilo. (Pero) Me duele profundamente, no saben los días que he pasado para efecto de que esto se resuelva. Porque soy ministro, porque soy persona".