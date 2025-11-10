China Hoy: Hilos de cambio

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

En las tierras altas del cantón tibetano de Qiaoqi, en la provincia de Sichuan, el viaje de Nengkaman no comenzó con un hilo, sino con una cámara. A partir de 2014, esta mujer tibetana de 40 años comenzó a documentar la vida cotidiana y la cultura de su tierra natal, solo para darse cuenta a través de su lente de que las artesanías tradicionales del tejido de lana de yak y la confección de fajas de Qiaoqi, que antes eran habilidades esenciales para las mujeres locales, estaban desapareciendo silenciosamente.

Decidida a actuar, fundó un taller de tejido en 2016 donde combinó magistralmente las técnicas tibetanas tradicionales con diseños contemporáneos, creando una línea de mochilas, bufandas y cinturones hechos a mano que se venden tanto en línea como en tiendas físicas.

Con el aumento de los pedidos, compartió el trabajo con otras mujeres de su aldea, brindando un ingreso vital en la temporada baja. Hoy en día, su iniciativa apoya el empleo flexible de más de 50 mujeres, con ingresos anuales que oscilan entre los 3000 (420 dólares) y los 30.000 yuanes (4200 dólares) por persona.

De la lente al telar

Desde entonces, el impacto de la iniciativa de Nengkaman ha sido reconocido oficialmente. Ahora es heredera a nivel municipal de la técnica de tejido de cinturones de Qiaoqi, y su estudio ha sido designado como Taller Destacado de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en Sichuan. Su reputación le ha valido colaboraciones con marcas de moda y asociaciones con instituciones como la Universidad Tsinghua.

7 de octubre de 2025. Nengkaman (izq.) le enseña a otra mujer cómo retorcer hilo para el tejido de lana de yak en su taller en el cantón tibetano de Qiaoqi, ciudad de Ya'an, provincia de Sichuan. (Xinhua)

Su misión ha continuado ampliándose. Ahora, no solo imparte formación en tejido a las mujeres locales, sino que también participa con frecuencia en programas de intercambio a nivel nacional. El año pasado, en el Programa de Capacitación para Artesanas Rurales Chinas, celebrado en Beijing, se unió a 60 artesanas de diversos grupos étnicos para explorar técnicas de fusión, lo que dio lugar a nuevas líneas de productos que combinan sus tradiciones de tejido. A través de estas colaboraciones interculturales e intersectoriales, la lana de yak se está reinventando y adquiriendo una nueva relevancia.

"En el pasado, era una mujer tibetana muy tradicional. Fue su amor por la cultura de nuestra tierra natal lo que la motivó a emprender esta aventura, y creemos que es realmente significativa", le contó el marido de Nengkaman, Atai, al periódico local Diario de Ya'an.

Esta pasión no solo ha preservado las habilidades tradicionales étnicas, sino que también ha creado puestos de trabajo e ingresos para más mujeres. "Ahora, son cada vez más los turistas que vienen a visitar nuestro estudio tras haber escuchado de nosotros, y más mujeres que se ponen en contacto conmigo con la esperanza de unirse al trabajo de tejido", dijo Nengkaman.

Yong Zhongchu, otra aldeana que se ha convertido en tejedora en el taller, añadió: "Creo que nuestras habilidades artesanales y nuestra cultura tradicional nos traerán mejores rendimientos y una mejor calidad de vida".

La historia de Nengkaman ilustra de forma contundente una tendencia más generalizada en todo el país. El libro blanco titulado "Logros de China en el desarrollo integral de las mujeres en la nueva era", publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado de China el 19 de septiembre, destaca que, al transmitir las artesanías tradicionales y facilitar la innovación y la difusión cultural, las mujeres están inyectando nueva vitalidad a las culturas étnicas. "Entre los 3997 portadores representativos reconocidos de los elementos del PCI en la lista nacional, el 25 % son mujeres", afirma el documento. "El programa de investigación y capacitación para portadores del PCI ha impartido formación a 51.000 personas, de las cuales el 57 % son mujeres".

En el marco del plan de revitalización de la artesanía tradicional china y de las zonas rurales mediante la promoción del PCI, numerosas mujeres se han puesto a la cabeza de la transformación de los recursos naturales locales y los activos culturales rurales en productos y sectores culturales.

En los últimos años también se han puesto en marcha nuevos modelos de negocio, como "PCI más casas de huéspedes", "PCI más productos culturales" y "PCI más viajes de estudios", en los que las mujeres juegan un papel activo y dan un nuevo impulso a las culturas étnicas tradicionales. Por otro lado, el auge de la tecnología digital ha permitido que la cultura tradicional vuelva a florecer, con cada vez más mujeres jóvenes que desempeñan un papel central en la promoción de la tendencia "China-Chic" y en la preservación y modernización del PCI, facilitando su integración en la vida moderna y ayudando a que llegue a un público global.

"China Chic" es la traducción habitual al inglés del término chino guochao. Se refiere a una poderosa tendencia cultural y de consumo en la que las marcas y productos nacionales chinos, impregnados de elementos culturales e históricos chinos, se ponen de moda, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

La batuta del director

Para Nengkaman, la cultura es un puente que conecta a su comunidad tibetana con el mundo exterior, transformando los textiles tradicionales en narrativas contemporáneas de identidad e independencia económica. Esta misma convicción resuena a más de 1500 km de distancia, en Shenzhen, provincia de Guangdong, donde Wang Fang dirige el Coro Infantil sobre el Arcoíris, un conjunto multiétnico sin ánimo de lucro compuesto por jóvenes y niños de diferentes grupos étnicos de China.

2 de abril de 2024. Wang Fang (quinta desde la izq.) conversa con las jóvenes del coro tras un concierto benéfico celebrado en la ciudad de Kashgar, región autónoma uigur de Xinjiang. (Xinhua)

"Mi labor filantrópica comenzó con la maternidad", afirmó Wang, graduada de la Universidad de Beijing, cuya perspectiva cambió profundamente con el nacimiento de su hija hace 20 años. Esa experiencia despertó en ella un profundo sentido de la responsabilidad, no solo hacia su propia hija, sino hacia todos los niños que buscan la belleza y la expresión.

De este modo, comenzó a escribir canciones, inicialmente como una forma de preservar la inocencia y la memoria cultural a través de la melodía. Sin embargo, a medida que su coro crecía, acogiendo a niños de múltiples orígenes étnicos e incorporando diversas tradiciones musicales folclóricas, Wang se encontró con una capa más profunda de la realidad social. A través del estrecho contacto con las madres de los miembros de su coro, reconoció un tema recurrente: el bienestar de los niños está indisolublemente ligado al de las mujeres que los crían. Esto la llevó a una conclusión fundamental: "Para cuidar verdaderamente a los niños, debemos apoyar a las familias y a las mujeres".

Esa toma de conciencia se convirtió en la piedra angular de una misión más amplia y holística. En 2023, Wang fue invitada a ocupar el cargo de secretaria general de la Fundación para el Desarrollo de las Mujeres y los Niños de Shenzhen, un rol que le permitió traducir esta filosofía en acciones estructuradas. Comenzó a promover iniciativas específicas, como el Plan de Apoyo al Empleo de las Mujeres, que colabora con empresas locales para crear trayectorias profesionales para las mujeres tituladas universitarias, y el Plan de Apoyo a las Madres a Tiempo Completo, que ofrece entrenamiento profesional y oportunidades de trabajo flexibles a las madres que desean reincorporarse al mercado laboral.

Su visión se extendió más allá del paisaje urbano de Shenzhen a través de programas como el Plan de Atención Médica para Mujeres Docentes Rurales e iniciativas que ayudan a las niñas desfavorecidas a acceder a la educación superior. Estos esfuerzos han contribuido al desarrollo rural y son una muestra clara de cómo el apoyo al crecimiento de las mujeres crea ondas expansivas que fortalecen a comunidades enteras.

"Al empezar por apoyar el crecimiento individual de las mujeres, podemos cuidar mejor a los niños, nutrir a las familias y, en última instancia, impulsar el progreso social", declaró Wang al periódico China Business Times. Desde las tierras altas tibetanas hasta el corazón de Shenzhen, la cultura está demostrando ser un escenario poderoso y transformador en el que las mujeres, como guardianas de la tradición y arquitectas del futuro, están dirigiendo un futuro más próspero e inclusivo para todos.