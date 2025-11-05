La revista China Hoy de noviembre se titula "Avanzando en la causa de las mujeres" en la que se destaca la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer, realizada recientemente en Biejing.

En el reportaje "Una nueva era para el empoderamiento de las mujeres", la revista aborda el compromiso de China con la igualdad de género, destacando avances, cooperación internacional y nuevas metas para las mujeres.

"Hilos de cambio" habla del rol transformador de la mujer mediante la cultura y el emprendimiento, con los casos de Nengkaman y Wang Fang que usan la cultura para empoderar a mujeres, preservar tradiciones y generar desarrollo social.

En "A la vanguardia de la revolución tecnológica", la revista aborda la consolidación de China como potencia tecnológica mundial a través de su liderazgo tecnológico y digital desde Hangzhou, donde se promueve innovación, comercio digital y soluciones globales.

"El arte de hacer cometas en Weifang" es un reportaje que nos enseña la evolución y valor económico de esta tradición que ha convertido a la ciudad en una pujante industria cultural y turística global.

El deporte blanco tiene su espacio en "El auge del tenis en China" donde nos cuenta la expansión del tenis como fenómeno deportivo y cultural nacional, que se ha integrado a la vida urbana y turística del país.

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de noviembre de la revista China Hoy by Efecto China