China Hoy: "China y Estados Unidos necesitan trabajar juntos"

Este es un artículo de la revista China Hoy, que puedes leer completo en este enlace gracias al acuerdo con Efecto China.

El 1 de enero de 1979, China y Estados Unidos establecieron oficialmente relaciones diplomáticas sobre la base del principio de buscar puntos en común y dejar de lado las diferencias. Cuarenta y cinco años después, este principio sigue siendo crucial para construir y mantener una relación positiva.

El presidente Xi Jinping ha sacado importantes lecciones al revisar los últimos cuarenta y cinco años de relaciones entre China y Estados Unidos. Ha enfatizado que ambos países deben aspirar a ser socios en lugar de rivales, y que deben lograrlo ayudándose mutuamente en lugar de ocasionarse daños, buscando puntos en común dejando de lado las diferencias y asegurándose de que sus acciones estén alineadas con sus palabras.

Aunque China y Estados Unidos tienen contextos nacionales y sistemas sociales diferentes, ambos son países importantes con posiciones fundamentales en el marco global. Se complementan en muchos campos, como el comercio, el desarrollo económico y la ciencia y la tecnología. Una relación China-Estados Unidos estable es importante para mantener la paz y el desarrollo mundiales.

Con el fin de profundizar en este tema, el semanario Beijing Review realizó una entrevista a Wang Huiyao, presidente del Centro para China y la Globalización, un grupo de expertos con sede en Beijing, dedicado a promover el papel de China en los asuntos globales y el diálogo con el mundo.

Beijing Review (BR): En una frase ya conocida, el presidente Xi dijo: "La Tierra es lo suficientemente grande como para albergar el desarrollo respectivo y la prosperidad común de China y Estados Unidos". ¿Es esto posible, más aún dado el pensamiento de "suma cero" que a menudo se ve en los círculos políticos estadounidenses?

Wang Huiyao (WHY): Creo que esto es muy posible porque vivimos en el siglo XXI y, en realidad, todos somos aldeanos globales. Vivimos en una aldea global. Por otra parte, la Tierra, el océano y el universo son bastante grandes. El desarrollo tanto de Estados Unidos como de China, la prosperidad de las dos economías más grandes del mundo, realmente beneficiará a ambos países, pero también a los países del mundo en general, en particular a los países en desarrollo.

Y la razón por la que creo que esto es posible es que ya estamos en la era de la información y en la era de la inteligencia artificial. Estamos en la globalización contemporánea, en una globalización verde. Y, entonces, ahora hay muchos desafíos: el cambio climático, la inteligencia artificial, la pandemia, y también el desafío de futuro que podemos tener ante el posible estallido de una guerra. Ya lo hemos visto en Ucrania y en Medio Oriente. Es absolutamente importante, absolutamente crucial, que China y Estados Unidos, como las dos economías más grandes, tengan una mayor responsabilidad de trabajar juntos por el bien de la humanidad. Somos complementarios. No es un juego de "suma cero". Es realmente beneficioso e interesante para ambas partes trabajar juntas y liderar el trabajo conjunto para lograr una mayor prosperidad y seguridad.

Vista aérea de la megafábrica de almacenamiento de energía de Tesla en Shanghai. (Xinhua)

BR: Algunos dicen que entre China y Estados Unidos las relaciones a menudo siguen un ciclo y, si bien actualmente se encuentran en un punto bajo, existe potencial para recuperarse. ¿Qué haría falta para ver una recuperación en la relación y qué posibilidades hay de que eso ocurra?

WHY: Creo que las relaciones entre China y Estados Unidos realmente siguen algunos ciclos. Por ejemplo, a partir de 1972, más de veinte años después de 1949, vimos que las relaciones se volvieron a calentar. Y luego tuvimos 20 años de auge.

En los últimos 20 años, hemos visto que este auge ha ido disminuyendo, y probablemente ahora están en un punto bajo. Podríamos ver una recuperación en los próximos 5 a 10 años. Y esa es la creencia, no solo mía, sino también del profesor Joseph Nye, con quien he dialogado varias veces. Él piensa lo mismo. Él piensa que hay un ciclo, que hay un período de transición difícil.

Pero al final tenemos que aceptarnos unos a otros porque, como dijo el profesor Joseph Nye, Estados Unidos no puede cambiar a China, ni China puede cambiar a Estados Unidos. Más vale que vivamos juntos. Así que deberíamos abandonar el concepto de que "tú te conviertes en uno de nosotros o yo me convierto en uno de ustedes". No es necesario que seamos iguales. El mundo es tan colorido, diverso, multicultural, y es un mundo multipolar que está tomando forma ahora.

Por eso, creo que China y Estados Unidos podrían tener una fuerte cooperación, pero no tememos una competencia sana ni una rivalidad. Tengamos una competencia saludable al estilo olímpico. Así que podemos promocionarnos unos a otros y mejorar con una competencia sana, lo cual sería fantástico para la humanidad.

Lo más importante es la cooperación. Tenemos que trabajar juntos. A China le ha ido bien en los últimos 45 años desde que se abrió. Ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Ha convertido al país en la segunda mayor economía. Tenemos que aceptar eso, darle algo de crédito por eso. Estados Unidos ha estado construyendo el sistema de Bretton Woods, que ha cumplido 80 años. Ahora necesitamos potenciar, mejorar y ampliar, ya que el mundo ha cambiado tanto desde hace 80 años. Creo que ambas partes deberían aspirar a trabajar juntas para fortalecer el sistema multilateral, el sistema de las Naciones Unidas, y trabajar realmente juntas.

BR: Entonces, ¿cuáles son los beneficios potenciales de una mejor relación entre China y Estados Unidos para ambas partes y para la comunidad internacional? ¿Cómo funcionaría el mundo si hubiese relaciones saludables entre China y Estados Unidos?

WHY: ¿Cuáles son los beneficios potenciales? Hay enormes beneficios si China y Estados Unidos trabajan juntos. En primer lugar, son las dos economías más grandes. Tienen los dos mayores PIB del mundo. Pueden generar tanta riqueza, tantos productos, tanta prosperidad para el mundo al ser los dos centros de fabricación e innovación más grandes e importantes.

En segundo lugar, Estados Unidos es una fuerza líder en el sistema global desde el comienzo del sistema de Bretton Woods hace 80 años, pero China realmente está avanzando para potenciarlo, mejorarlo y ampliarlo.

Por ejemplo, China es una fuerza líder en el sistema BRICS. Vemos que los países BRICS se duplicaron el año pasado y ahora hay 30 ó 40 países alineados para unirse al BRICS. China está promoviendo la globalización económica y la prosperidad económica y salvaguardando el multilateralismo en el libre comercio. Y Estados Unidos solía ser el paladín en esos asuntos.

Así que trabajemos juntos. Sigamos trabajando juntos en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, en el Build Back Better World de Estados Unidos y en el Global Gateway de la Unión Europea. Combinemos todos esos programas de infraestructura para el Sur Global. Trabajemos también con el Banco Mundial, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, los bancos de desarrollo europeos y otros para abordar los déficits globales de infraestructura, o incluso para reconstruir Ucrania y Gaza después de la guerra.

Hay tantas cosas en las que podemos trabajar juntos en beneficio del mundo, y el mundo enfrenta mucha incertidumbre, particularmente respecto al cambio climático. China y Estados Unidos deberían trabajar juntos para lograr esta transición verde y generar energía verde para que el mundo impulse la próxima fase de una globalización verde que está por llegar. Tenemos que aceptar eso.

Y, por último, creo que China y Estados Unidos deberían mantener sus vínculos entre los pueblos, sus intercambios estudiantiles, el turismo, es decir, todos esos intercambios industriales, culturales y académicos. Hay muchos aspectos en los que podemos dar un buen ejemplo al mundo. Esforcémonos por alcanzar el punto más alto y no el punto más bajo.

En resumen, creo que China y Estados Unidos necesitan trabajar juntos y el mundo necesita que trabajemos juntos. No podemos ser rivales y tener conflictos. Deberíamos sentarnos y mantener diálogos en materia de defensa, clima, inteligencia artificial, fentanilo, comercio, finanzas, en muchas más áreas.

China y Estados Unidos deben mantener la estabilidad, porque ya después de dos mandatos de la administración estadounidense, China todavía es resistente. Aunque hay muchas sanciones arancelarias, guerras comerciales y todas esas medidas de contención, China sigue ahí. Tenemos que aceptarnos unos a otros y hacernos responsables, interesados en un mundo muy desafiante.

Más de cinco años después de que Estados Unidos comenzara su guerra comercial contra China, ya es hora de que la relación bilateral más importante del mundo vuelva a ser positiva. Solo a través de la comunicación ambos países podrán resolver eficazmente sus diferencias y problemas. Pero las conversaciones por sí solas son insuficientes como base para unas relaciones positivas. Las acciones de ambas partes deben coincidir con sus palabras para construir una relación basada en la confianza mutua.

Ambos países deben seguir buscando puntos en común, dejar de lado sus diferencias, como lo hicieron hace 45 años, y servir conjuntamente al bien común del mundo (y al suyo propio).

Gracias al acuerdo de Efecto China con China Hoy, puedes leer su edición mensual desde Cooperativa:

Lee la edición de febrero d... by Efecto China