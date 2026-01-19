Embajador de China expresa solidaridad con Chile por incendios forestales en Biobío y Ñuble

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, expresó su solidaridad con el país tras los incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble, que han provocado graves pérdidas humanas y materiales en los últimos días.

A través de una declaración pública, el diplomático manifestó su pésame a las familias de las víctimas y su respaldo a las comunidades afectadas, subrayando la histórica relación de amistad entre China y Chile.

La autoridad señaló que ha seguido con preocupación la evolución de los incendios forestales que afectan al sur del país, especialmente en Biobío y Ñuble, zonas que han enfrentado una de las emergencias más complejas de la temporada.

"Quisiera expresar mi profundo pésame por las personas fallecidas y mi más sincera solidaridad con las víctimas", indicó Niu Qingbao, quien además destacó el trabajo de los equipos de emergencia que se encuentran combatiendo el fuego en condiciones extremas.

El representante chino también tuvo palabras de reconocimiento para los bomberos y voluntarios, a quienes calificó como actores clave en la respuesta frente a los incendios forestales en Chile. En su mensaje, resaltó el compromiso y la valentía de quienes han estado en la primera línea para proteger vidas y viviendas.

Uno de los puntos centrales de la declaración fue el énfasis en la relación entre ambos países. "El pueblo chino es un buen amigo del pueblo chileno y comparte el dolor causado por esta catástrofe", afirmó el embajador, reforzando el vínculo bilateral en momentos de dificultad.

Asimismo, expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Gobierno de Chile, las zonas afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble podrán controlar la emergencia, superar las dificultades y retomar gradualmente su vida cotidiana y actividades productivas.