Falleció el destacado periodista deportivo Guillermo Salatino

El destacado periodista deportivo Guillermo Salatino falleció este sábado a los 80 años de edad, tras sufrir un paro cardíaco.

La noticia enlutece al tenis argentino, ya que Salatino fue una pieza fundamental para que este deporte en el país trasandino se masificara a nivel mundial.

El anuncio fue realizado por la Asociación Argentina de Tenis, la cual le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales: "Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo".

¿Quién fue Guillermo Salatino?

Salatino nació en 1945, y tras estudiar periodismo en el Círculo de Periodistas Deportivos, se recibió en 1978 y a partir de ese momento de desempeñó en varios de los más destacados medios de Argentina como Radio Continental, Mitre y La Red.

En su trayectoria cubrió los principales torneos del tenis mundial, lo que le valió obtener el premio Ron Bookman Media Excellence en los ATP World Tour Awards 2017, siendo el primer latinoamericano en obtenerlo.

Anteriormente en 1997 la WTA lo galardonó con el premio "Periodista del Año".