Colin Mackerras, un sinólogo australiano, ha visitado China decenas de veces en los últimos 60 años y ha compartido lo que ha visto y escuchado para presentar la verdadera China al mundo.

En noviembre de 2014, Mackerras se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, que estaba de visita en Australia. El presidente Xi dijo: "El profesor Mackerras contó la situación real en China y construyó un puente para que los dos pueblos se conozcan y se amen".

"El presidente Xi dijo que yo era un puente entre Australia y China, y me siento muy honrado. Xi también dijo que yo digo la verdad sobre China y que cree que he contribuido positivamente a las relaciones entre Australia y China, y es un gran honor escuchar ese comentario. Mi visión es comprometerme con la amistad entre Australia y China y difundir la buena imagen de China. Esa es mi aspiración y me alegra que el presidente Xi piense lo mismo," dijo Colin Mackerras.

Colin Mackerras ha visitado Yan'an en dos ocasiones, primero en 1965 y luego en 2018. Durante sus visitas, exploró los lugares donde Xi Jinping había trabajado y entabló conversaciones con los habitantes locales.

"Los lugareños están orgullosos de él y creo que deben sentirse muy inspirados por Xi. La vida de los habitantes de Yan'an ha mejorado espectacularmente, y tienen más confianza en sí mismos y son más felices que nunca. No sé cómo se define la felicidad, pero en mi opinión, esto es felicidad. Creo que la erradicación de la pobreza absoluta es un logro notable, y creo que el presidente Xi ha puesto mucho empeño en ello, y se debe a los buenos líderes, y por eso ahora el pueblo chino tiene más confianza en su liderazgo," afirmó el destacado sinólogo australiano.