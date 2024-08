Vitafoods lleva la gestión de sus procesos a la nube junto a SAP

Vitafoods, compañía chilena fundada en agosto de 2020, nace de la asociación de dos reconocidas compañías nacionales: Alifrut, líder en alimentos congelados, y Hortifrut, productor y comercializador líder de berries en todo el mundo. Son socios poseen más de 30 años de experiencia y conocimiento del mercado de los alimentos.

Así, actualmente Vitafoods tiene presencia a nivel global, con una filial en Estados Unidos, seis plantas productivas en Chile, desde Curicó hacia el sur, y más de 800 colaboradores que si incrementan considerablemente en las temporadas de cosecha.

El Proyecto Heritage

Como empresa nueva, Vitafoods tenía un gran desafío producto de su génesis: Dejar la dependencia sistémica de Alifrut, una de sus predecesoras, que tenía un sistema de recepción de materia prima fuera de SAP ERP y un ERP on premise con dependencia técnica y funcional de maquinarias e infraestructura.

Para lograrlo, la firma desarrolló el Proyecto Heritage, a través del cual optaron por la implementación de SAP S/4HANA Cloud, private edition, con RISE with SAP.

Vitafoods ya tenía dentro de su sistema el ERP de SAP (on premise) con la mayoría de los módulos operando correctamente y vieron que el camino natural era seguir a la versión cloud. Además, la oferta integrada RISE with SAP les permitió incorporar productos adicionales, no sólo el ERP.

"Junto con lo anterior, otro punto que hizo que nos decidiéramos por SAP fue la plataforma SAP Business Technology Platform (BTP). Migramos toda la información no SAP que teníamos, que era un sistema core de recepción de materias primas, a SAP BTP integrado con SAP S/4HANA, lo que se logró sin detenciones ni retrasos en la operación y consiguió incorporar un módulo de calidad en HANA y a la gerencia agrícola como un actor relevante", relata Jaime Escobar, subgerente de Tecnologías de Información de Vitafoods.

Por ello, migrar a la plataforma SAP Business Technology Platform permitió no tener que generar un gran desarrollo en SAP S/4HANA y poder modelar en función de las necesidades de las áreas -como recepción y calidad agrícola- y armar un aplicativo que cumpliera con todas las expectativas de sus usuarios.

"Destacamos esto como un beneficio, ya que luego de la adopción, el proceso ha fluido muy bien. Por otro lado, incorporamos módulos dentro de SAP que no teníamos implementados en el on premise, principalmente relacionados al módulo de calidad, lo que nos ayudó con el orden y a darle mejor y mayor visibilidad a los conceptos de esta integración", asegura Escobar.

Vitafoods salió exitosamente en vivo con este proyecto el 1 de diciembre de 2022, luego de una implementación de 10 meses, y sin detener ningún proceso (recepción, calidad, logística, producción/operaciones, finanzas o controlling) y ya están viendo los beneficios, no sólo a nivel de arquitectura, sino que también mejorando los procesos core del negocio. Además, actualmente está por comenzar la implementación de los módulos de mantenimiento, inversiones y proyectos, y explora la incorporación de SAP Signavio y SAP Ariba.

"Quiero destacar el tremendo compromiso de todas las áreas, el talento de todos los equipos de trabajo, la capacidad de avanzar aún en momentos de alta presión, su aporte con conocimiento, experiencia y con un ánimo siempre de cooperación, el proyecto Heritage sacó lo mejor de todos nosotros", finalizó el ejecutivo de Vitafoods.

Este es un contenido presentado por SAP NOW Chile.